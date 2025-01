Neymar o Mbappem: Žiarlil na môj vzťah s Messim. Po jeho príchode prišli hádky - FOTO

Brazílsky futbalista Neymar prezradil, že bývalý spoluhráč z PSG Kylian Mbappe žiarlil na jeho vzťah s Lionelom Messim, keď argentínska superhviezda prišla do klubu v roku 2021.

V podcaste, ktorý uvádzal bývalý hráč Romário, Neymar priznal, že sa tieto tri klenoty nevedeli v hlavnom meste Francúzska spojiť. Mbappe utrpel zrážku ega, informovala agentúra AFP.

Ďalej priblížil, že spočiatku si už s hráčom Realu Madrid rozumel. Bolo to v čase, keď sa presunul do metropoly „krajiny galského kohúta“.

Zmenil správanie

Priznal, že občas mal s ním problémy, aj sa pohádali. „Vždy som mu hovoril a žartoval, že bude jedným z najlepších, vždy som mu pomáhal, rozprával som sa s ním. Chodil ku mne domov, večerali sme spolu.“

Mbappeho správanie sa zmenilo, keď v roku 2021 prišiel Messi z Barcelony. Neymar mal s Argentínčanom vzťah ešte keď hrával v Katalánsku v rokoch 2013 až 2017.

„Strávili sme spolu niekoľko dobrých rokov, ale potom, keď prišiel Messi, myslím, že začal trochu žiarliť. Nechcel sa o mňa s nikým deliť a potom sa začali hádky, prišla aj zmena správania,“ povedal Neymar podľa AFP.

Klubu sa nedarilo podľa očakávaní

To, že sa hviezdnemu triu v PSG nepodarilo naplno využiť svoj potenciál, stojí nedostatok tímovej práce.

„Musíte si uvedomiť, že nehráte sami. Musíte mať na svojej strane ostatných. Kto vám dá loptu? Bolo to ego každého z nás, takže to nemohlo fungovať. V súčasnosti, keď nikto nebehá, keď si nikto nepomáha, nie je možné vyhrať,“ dodal Neymar hrajúci za saudský Al-Hilal.

V rozhovore tiež rozprával o svojej budúcnosti. V klube je naďalej spokojný, no „za šesť mesiacov sa môže všetko zmeniť“.

Špekuluje sa, že by sa mohol vrátiť do vlasti alebo sa presunul do USA – konkrétne do Interu Miami, kde sú jeho bývalí spoluhráči z Barcelony vrátane Messiho.