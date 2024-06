New York Times vyzval súčasného prezidenta Bidena, aby odstúpil z prezidentských volieb

Redakčná rada amerického denníka The New York Times vyzvala prezidenta Joea Bidena, aby odstúpil z prezidentských volieb. V komentári, ktorý zverejnili po štvrtkovej debate šéfa Bieleho domu a jeho predchodcu Donalda Trumpa, rada skonštatovala, že Biden môže týmto krokom urobiť „najväčšiu službu verejnosti“.

Nepresvedčivý výkon súčasného prezidenta

Na svojom webe o tom informuje denník The Guardian. Nepresvedčivý výkon 81-ročného Bidena, ktorý mal počas štvrtkovej debaty miestami problém s vyjadrovaním, vyvolal paniku medzi demokratmi.

Posilnilo to obavy z jeho veku a spôsobilosti pôsobiť v úrade. Biden podľa textu The New York Times už nie je tým, kým bol pred štyrmi rokmi, keď vo voľbách porazil Trumpa.

Silný záver podľa Harrisovej

„Prezident sa vo štvrtok večer ukázal ako tieň veľkého verejného činiteľa,“ uvádza sa okrem iného v komentári. Niektorí demokrati neverejne naznačili, že by mal Biden z boja o Biely dom odstúpiť, ďalší mu zase vyjadrili podporu.

Viceprezidentka Kamala Harris po debate skonštatovala, že „začiatok bol pomalý, ale záver bol silný“. Bývalý prezident Barack Obama na sociálnych sieťach na obranu svojho niekdajšieho viceprezidenta napísal, že zlé debaty sa stávajú.

Vie, ako povedať pravdu

„Tieto voľby sú však stále voľbou medzi niekým, kto celý život bojoval za obyčajných ľudí, a niekým, kto sa stará len o seba,“ zdôraznil. V piatok počas kampane v Severnej Karolíne sa Biden javil už viac energický a zrozumiteľne sa vyjadroval.

„Nechodím tak ľahko ako kedysi, nehovorím tak hladko ako kedysi, nediskutujem tak dobre ako kedysi. Ale viem, čo viem. Viem, ako povedať pravdu,“ povedal na margo svojho výkonu v debate. The New York Times sú prvé americké noviny, ktoré vyzvali Bidena, aby odstúpil z volieb.

Biden stratil podporu Times

Ďalšie vplyvné noviny, ako napríklad The Wall Street Journal, The Financial Times a The Atlantic, tiež publikovali komentáre ich popredných publicistov vyzývajúcich prezidenta na to, aby už vo voľbách nepokračoval. Pred voľbami v roku 2020 The New York Times podporili v demokratických primárkach Amy Klobuchar a Elizabeth Warren.

Jeden z predsedov Bidenovej kampane Cedric Richmond na najnovšiu výzvu novín pre televíziu CNN uviedol, že „keď Joe Biden naposledy stratil podporu redakcie The New York Times, dopadlo to pre neho celkom dobre“. Americké prezidentské voľby sa uskutočnia 5. novembra.