Návrat štafety na výslnie po 6 rokoch! Slovenky s Kuzminovou a Bátovskou Fialkovou sú v širšej špičke

Osemnásty január 2025 sa zapíše do histórie ako deň návratu slovenskej ženskej biatlonovej štafety do širšej svetovej špičky. V nemeckom Ruhpoldingu obsadili Slovenky v konkurencii 20 štafiet skvelé siedme miesto, keď v záverečnom finiši len o 1,4 s zaostali za Rakúšankami na šiestej priečke. Zvíťazili Nemky pred Nórkami a Francúzkami.

Ide o najlepší výsledok ženskej štafety od MS 2019 vo švédskom Östersunde. A vtedy boli členkami štafety Anastasia Kuzminová a Paulína Fialková, zvyšné duo tvorili Ivona Fialková a Terézia Poliaková. Tie už medzitým ukončili svoje kariéry a aktuálne v Ruhpoldingu ich nahradili Ema Kapustová a Mária Remeňová.

„Verili sme, že môžeme mať na Top 10, napokon sme skončili tak vysoko, že sme mali až 90-sekundovú rezervu na toto umiestnenie. Je to výborný signál pred MS, ale aj ďalšou štafetou v Anterselve, ktorú uvidíme už budúcu nedeľu. Iste by sme mali skúsiť rovnaké zloženie a aj poradie úsekov, lebo v sobotu to výborne vyšlo,“ napísal špecializovaný web slovenskybiatlon.sk.

Slovenky absolvovali predpísanú trať 4x 6 km v poradí Kapustová, Bátovská Fialková, Kuzminová a M. Remeňová. Kapustová odovzdala na jedenástej priečke, Bátovská Fialková štafetu vytiahla na šieste miesto a Kuzminová ho na ňom udržala.

Remeňová na záverečnom úseku vydala zo seba všetky sily a napokon ju predstihla iba skúsená Rakúšanka Maria-Theresa Hauserová. Celkovo slovenské biatlonistky absolvovali na strelnici len päť dobíjaní, lepší výsledok mali iba víťazné Nemky. Slovenky nechali za sebou silné štafety Fínska (8.), Ukrajiny (10.), Talianska (13.) aj Česka (17.).

„Zvládli sme to veľmi dobre. Povedali sme si, že ak sa všetky štyri na svojich úsekoch do toho vložíme naplno a to sa aj udialo, môže byť z toho výborný výsledok. Celkové siedme miesto je vynikajúce,“ uviedla Anastasia Kuzminová podľa webu Slovenského zväzu biatlonu.

„Mala som pred pretekmi taký stres, ktorý som zažila predtým možno iba raz. Pred mojím záverečným úsekom sme boli medzi piatym a deviatym miestom a nechcela som to pokaziť. Vedela som, že musím byť presná na strelnici, čo sa mi aj podarilo. Na stojke som sa snažila nerozptýliť rytmom Rakúšanky, ktorá strieľala rýchlejšie. Dala som to päť z piatich a na konci som veľmi chcela predbehnúť Rakúšanku, ale už to nebolo možné. Mrzí ma to, ale zo siedmeho miesta sa veľmi teším,“ skonštatovala Mária Remeňová.

Slovenky si 7. miestom z Ruhpoldingu výrazne pomohli aj v rebríčku národov, kde odskočili Lotyškám a dostali sa aj cez Belgičanky na 16. miesto. Na čele sú Francúzky a desiate Češky.

„Ešte by to chcelo skočiť cez Bulharky do Top 15, aby sme v individuálnych disciplínach mohli nastreľovať na ležkových stavoch vyžrebovaných medzi 11-15, čo je dôležité pri náročných veterných podmienkach,“ pridal postreh Slovenský biatlon na svojom webe.