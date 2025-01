Biatlonistka Bátovská Fialková víťazkou ankety Športovec mesiaca december

Parádny výkon Paulíny Bátovskej Fialkovej v bielej stope a na strelnici pred Vianocami vo Francúzsku nezostal bez pozitívnej fanúšikovej ani odbornej odozvy.

Po hlasovaní členov Slovenského olympijského a športového výboru, Slovenskej asociácie olympionikov a Športovej akadémie sa poslednou víťazkou ankety Tipos Športovec mesiaca v roku 2024 stala práve Paulína Bátovská Fialková. Informovala o tom STVR.

Tridsaťdvaročná biatlonistka predviedla v posledných pretekoch pred Vianocami vo francúzskom Le Grand Bornand fantastický výkon. V pretekoch s hromadným štartom začínala ako náhradníčka a nakoniec obsadila skvelé tretie miesto, keď v zdrvujúcom finiši o jednu stotinu sekundy zdolala Francúzku Jeanne Richardovú. Pripísala si desiate pódiové umiestnenie v prestížnom seriáli Svetového pohára.

Nevedela, na čom je

„Bolo to bláznivé. Do poslednej chvíle som ani nevedela, či budem štartovať. Urobila som dve chyby na prvej stojke a myslela som si, že už budem bojovať tak o prvú pätnástku. Potom sa mi podarilo dať nulu na poslednej streľbe a videla som, že odchádzam zo strelnice piata. Talianku som mala hneď a celé kolo som si myslela, že tretie miesto už nie je možné. Ani sa mi nezdalo, že ju dobieham, ale Francúzke na cieľovej rovinke došli sily. Bojovala som až do konca a vyplatilo sa to. O kúsok som to vyhrala,“ povedala Bátovská Fialková podľa webu slovenskybiatlon.sk.

Prekonala Moravcovú

O 34 hlasov menej získala plavkyňa Tamara Potocká, ktorá na majstrovstvách sveta v krátkom bazóne v Budapešti dosiahla životný úspech. V polohovke na 200 m zlepšila 25 rokov starý slovenský rekord Martiny Moravcovej na 2:07,17 min a postúpila do finále, v ktorom skončila na ôsmom mieste.

Na delenom treťom mieste v ankete Športovec mesiaca december skončili slovenskí florbalisti a zmiešaná plavecká štafeta SR. Florbalisti obsadili na MS vo Švédsku historické šieste miesto, aj plavecká štafeta skončila na 4x 50 m voľný spôsob na MS šiesta. Kvarteto Matej Duša, Tibor Tišťan, Teresa Ivanová a Lillian Slušná doplávalo so stratou 1,86 sekundy na víťazné Taliansko.