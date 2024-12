NATO chce vyšetriť haváriu azerbajdžanského lietadla, ktoré možno zostrelili Rusi

Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) vyzvala na vyšetrenie havárie lietadla Azerbajdžanských aerolínií, pri ktorom v stredu ráno zahynulo 38 ľudí. Ako referuje web Politico, narastá totiž podozrenie, že za katastrofu je zodpovedná ruská protivzdušná obrana.

Stroj Embraer 190 spoločnosti Azerbajdžanské aerolínie, ktorý v stredu smeroval z hlavného mesta Azerbajdžanu Baku do ruského mesta Groznyj na severnom Kaukaze, sa z nejasných príčin odklonil, preletel ponad Kaspické more a havaroval pri pokuse o pristátie v meste Aktau v Kazachstane.

Prežilo 29 ľudí

Haváriu so zraneniami prežilo 29 ľudí. Cestujúci hlásili, že počuli výbuch, po ktorom bolo lietadlo odklonené stovky kilometrov od svojej trasy. Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev na stredajšej tlačovej konferencii povedal, že je príliš skoro špekulovať o príčinách havárie, ale podľa jeho slov lietadlo zmenilo kurz pre nepriaznivé počasie.

Kremeľ varoval pred vyvodzovaním predčasných záverov, pričom hovorca Dmitrij Peskov vo štvrtok povedal: „Musíme počkať na ukončenie vyšetrovania.“ Ruský úrad civilného letectva Rosaviacia uviedol, že piloti odklonili lietadlo do Aktau po zrážke s vtákmi, ktorá spôsobila núdzovú situáciu na palube.

Tri ruské letiská odmietli pristátie lietadla

Niektorí komentátori však tvrdia, že diery v chvostovej časti lietadla naznačujú, že sa lietadlo mohli zasiahnuť ruské systémy protivzdušnej obrany. Na metropolu ruskej republiky Čečensko Groznyj totiž v ostatnom období útočili ukrajinské drony. Podľa niektorých ruských médií sa útok dronov na Čečensko odohral aj v stredu.

Azerbajdžanské médium Caliber s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov krajiny uviedol, že lietadlo si vyžiadalo povolenie o mimoriadne pristátie, ale tri blízke ruské letiská to odmietli a stroj namiesto toho dostal príkaz preletieť cez Kaspické more.

Jedným slovom – Rusko

Šéf centra ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany pre boj proti dezinformáciám Andrij Kovalenko v príspevku v Telegrame uviedol, že Rusko malo uzavrieť vzdušný priestor nad Grozným, no nepodarilo sa mu to. „Lietadlo poškodili Rusi a poslali ho do Kazachstanu, namiesto toho, aby núdzovo pristálo v Groznom a zachránili tak ľudské životy. Jedným slovom – Rusko,“ napísal Kovalenko.