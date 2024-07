Naťahovali vyšetrovanie samovraždy šikanového Romana? Otec školáka má zmiešané pocity a hovorí o rodinkárstve

Po pol roku vyšetrovania samovraždy 15-ročného šikanovaného Romana v Parchovanoch nastal posun. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči jeho spolužiačke pre zločin účasti na samovražde. TV Joj sa rozprávala s otcom nebohého študenta, ako vníma rozhodnutie polície a aký má pocit z celého vyšetrovania.

„Na jednej strane je to úľava, že prípad niekam napreduje, ale na druhej strane je to smutné, lebo kompetentní, ktorí o šikane a celom probléme vedeli, nechali situáciu zájsť až do najväčšej krajnosti,“ hovorí otec s tým, že nakoľko prišiel o jediného syna, má právo na spravodlivú satisfakciu.

Naťahovali vyšetrovanie naschvál?

Z vyšetrovania má zmiešané pocity, nakoľko trvá už nejakú dobu aj napriek dôkazom, ktoré má polícia k dispozícii. „Osobne si myslím, že to naťahovali naschvál, aby deti zatiaľ skončili základnú školu,“ domnieva sa.

Zároveň sa po pohrebe dozvedel, aké sú tam prepojenia. „Rodinkárstvo, konexie a iné závažné veci. Dokonca sú nejaké väzby aj na políciu. Právnik povedal, že ak by po tomto všetkom, bolo vyšetrovanie tendenčné alebo neadekvátne, podnikne právne kroky, aby sa to nejako zmenilo,“ dodal otec nebohého Romana.

Očakával obvinenie

Od vyšetrovania neočakával nič iné, ako to, k čomu dospela polícia. Video, ktoré natáčali Romanovi spolužiaci, hovorí podľa neho samo za seba.

„Ona je tá mladistvá, ktorá kričala – skoč! On im prvý kričal, že ich má rád a oni na miesto toho, aby mu odpovedali – aj my ťa máme radi, poď dole, nerob sprostosti. Tak sa mu ešte vysmievali, urážali a ona kričala – skoč! Nemusím byť právnik ani policajt, ale ako laik hovorím, že som očakával, že príde toto obvinenie,“ uviedol.

Teraz Romanov otec spolu s manželkou budú čakať na to, ako sa k tomu postaví súd.