Zálohovanie by mohlo pomôcť mestám a obciam s litteringom, ZMOS a Správca zálohového systému podpísali memorandum

Podpora a využívanie zálohovania obalov môžu mestám a obciam pomôcť nielen s litteringom (littering – voľne pohodený odpad, pozd. red.), ale aj s rôznymi charitatívnymi projektmi.

Uviedol predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik na tlačovej konferencii po podpise memoranda so Správcom zálohového systému (SZS) a jeho generálnym riaditeľom Mariánom Áčom.

Budovanie povedomia

Ako dôležité, označil Božik hlavne budovanie povedomia a postupný nárast efektivity zálohového systému (ZS).

Podľa neho je najväčšou ambíciou, aby čo najviac plastových a kovových obalov bolo zrecyklovaných a nenachádzali sa v prírode a v obciach a mestách Slovenska.

„Naším spoločným cieľom je, aby sme čo najviac vplývali na verejnosť a formovanie verejnej mienky. Ak chceme, aby boli ľudia čo najviac informovaní, tak potrebujeme edukovať, vzdelávať občanov od najmladšieho veku,“ povedal Božik a doplnil, že preto v spolupráci so SZS spustia edukačnú kampaň v septembri pre materské, základné aj stredné školy.

„Chceme to robiť hlavne preto, aby nastupujúca generácia mladých ľudí o tom vedela čo najviac. Potrebujeme to však robiť kontinuálne, aby sme aj do ďalších rokov a desaťročí zabezpečili čoraz väčšiu mieru efektivity zálohového systému, ktorý dnes vykazuje 92 %. Čiže len 8 % fliaš sa nachádza niekde inde, čo je dobré,“ povedal Božik a dodal, že vďaka zálohovému systému sme vyzbierali viac ako 2,4 miliardy obalov od nápojov.

Efektivita na 99 percentách

Spoločnou víziou, na ktorej sa dohodli predseda Božik a Áč pre ďalšie roky a možno desaťročia, je miera efektivity na úrovni 99 %, ako aj rôznych nástrojov, ako to dosiahnuť.

„Čiže cez zálohový systém chceme dostať do povedomia obyvateľov aj to, že jednak môžu občania vracať obaly ako doteraz, ale zároveň chceme informovať aj o možnom ‚alternatívnom zbere‘. Ten by umožnil zbierať obaly, napríklad od turistov, na rôzne charitatívne účely. Turista odhodí fľašu z nápoja do alternatívneho zberu, a takto darovaných 15 centov potom využije obec na konkrétny účel, ktorý si mesto alebo obec určili,“ doplnil Božik.

Marián Ač dodal, že oblasť litteringu je veľmi dôležitá aj v spolupráci so starostami miest a obcí, pretože oni zabezpečujú tú čistotu.

„Samozrejme, vieme zabezpečiť rôzne alternatívy odberu obalov a poskytnúť aj podporu mestám aj obciam v tomto smere. Takéto alternatívne zbery sa už zaviedli v národných parkoch, kde sme umiestnili špeciálne nádoby. Turisti tam môžu dať obaly, a tie prostriedky využívajú na rozvoj parku. Máme už aj napríklad spoluprácu s nemocnicou v Martine a taktiež aj s hradom Beckov, ktorý používa výťažok na obnovu a údržbu hradu. Možností je naozaj veľa. Dôležité je, aby darca mal dôveru, že tie prostriedky budú naozaj použité na určený cieľ,“ spresnil Áč a doplnil, že práve obce sú tým dôveryhodným partnerom, ktoré by to vedeli zabezpečiť.

Základ pre budúcu spoluprácu

Áč na záver uviedol, že podpísanie memoranda dalo dobrý základ pre budúcu spoluprácu. Uviedol, že napriek viac ako 92 % úspešnosti návratnosti obalov sa snažia hľadať partnerstvá, ktoré ich priblížia ešte viac k spotrebiteľovi a občanovi Slovenska.

„ZMOS považujem za jednu z najvplyvnejších organizácií, ktorá má zároveň veľmi blízky kontakt s občanom. Zálohovanie má významný zmysel hlavne z hľadiska ekológie, a tiež litteringu. Po zavedení zálohového systému obaly síce výrazne zmizli, ale som presvedčený, že priestor na zlepšenie tu stále je. Krásny cieľ 99 % sa nám možno z dlhodobého hľadiska podarí aj splniť,“ povedal Áč.