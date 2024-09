Zákon o krajinnom plánovaní sa stane súčasťou územného plánovania, vyhlásil Taraba po diskusii s Európskou komisiou

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba v stredu informoval vládu SR o návšteve Európskej komisie (EK) v Bruseli. Ako dodal, slovenskú delegáciu zastupoval spolu s ním aj podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč.

„Som veľmi rád, že diskusie s Európskou komisiou, pokiaľ išlo o moje portfólio, boli vecné. Či už išlo o medvede, kde náš zákon funguje, alebo o zákone o krajinnom plánovaní,“ uviedol Taraba v stredu po rokovaní vlády SR.

Riešenie zákona o krajinnom plánovaní

Šéf envirorezortu zároveň spresnil, že s EK sa dohodol na riešení zákona o krajinnom plánovaní.

„Zhodli sme sa na tom, že Slovensko primárne nepotrebuje ďalší zákon. Potvrdili sa tak slová, ktoré som vždy rozprával – o veľkom riziku duplicitných procesov. To znamená, že na jednej strane máte zákon o územnom plánovaní a potom separátny proces o krajinnom plánovaní. Stavebný proces na Slovensku by tak trval možno dvojnásobne dlhšie, čo by bolo neprijateľné,“ informoval Taraba. Dodal však, že plne uznávajú mať krajinotvorné plány. Podľa šéfa envirorezortu by išlo o dobrú vec pre zachovanie rázu krajiny.

Progresívne Slovensko v tomto nemalo pravdu

„Po dohode s EK, môže byť zákon o krajinnom plánovaní súčasťou zákona o územnom plánovaní. Progresívne Slovensko teda v tomto nemalo pravdu. Zákon zrejme stiahneme a dáme ho ako súčasť novelizácie. A to cez pozmeňovací návrh, tak, aby súčasťou zákona o územnom plánovaní bola aj krajinno plánovacia štúdia. To je najpravdepodobnejší scenár,“ objasnil Taraba s tým, že túto otázku považuje za vyriešenú. Dodal, že v roku 2024 majú ešte pred sebou otázku výkupu pozemkov v národných parkoch.

„Tam sme tiež našli riešenia, o ktorých budem v dohľadnej dobe informovať,“ uzavrel Taraba.