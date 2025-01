Východné Slovensko je zásobované pitnou vodou len z jedného zdroja, riešením by podľa Tarabu mohla byť nová nádrž

Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba v stredu po výjazdovom rokovaní vlády SR v Červenom kláštore informoval, že východné Slovensko je kriticky ohrozené, čo sa týka pitnej vody.

„Nachádza sa tu len jediná veľká vodná nádrž na pitnú vodu, Starina. My však určitú infraštruktúru jednoducho potrebujeme doručiť, preto, ak stále hovorím o nádrži Tichý potok, bolo by to riešením,“ povedal Taraba.

Šéf envirorezortu sa zároveň vyjadril aj o potrebe budovania vodárenskej infraštruktúry a zdôraznil jej dôležitosť. „Sme pripravení obciam pomôcť. Žiaľ stav niektorých samospráv je taký, že im chýbajú financie aj na projekty vodárenskej infraštruktúry a sú preto nepripravené. Preto envirofond bude nastavený tak, aby vedel pomôcť vykryť tieto náklady,“ povedal Taraba. Dodal, že jeho rezortu sa v minulom roku podarilo dať do vodárenskej infraštruktúry až 600 miliónov eur, čo bolo historicky najviac.

Minister tiež spomenul prevod vodárenskej infraštruktúry pod samosprávy v minulosti, nakoľko sa týmto rozhodnutím zanedbal jej rozvoj a vznikol takto obrovský investičný dlh. „Teraz nám všetci klopú na dvere so žiadosťou o financie,“ povedal Taraba s tým, že ak štát má vodárenskú infraštruktúru financovať, bude musieť vedieť aj do nej vstúpiť.

Verí, že predložený zákon o vode, ktorý by mal umožniť takýto vstup štátu do vlastníctva, prejde v parlamente. „Všetci, čo majú príjmy z tejto regulovanej činnosti, ju musia do infraštruktúry aj vracať,“ zdôraznil Taraba.