Zamestnávatelia žiadajú stiahnutie zákona o vodovodoch. Od Tarabovho ministerstva očakávajú širšiu diskusiu

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) požaduje, aby vláda SR stiahla návrh novely zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách ako aj ďalších súvisiacich noviel z legislatívneho procesu. Viceprezident AZZZ SR Rastislav Machunka po zasadnutí tripartity uviedol, že návrh by mal byť stiahnutý z Národnej rady (NR) SR a malo by sa otvoriť riadne medzirezortné pripomienkové konanie.

„Máme množstvo pripomienok k tomuto zákonu, ako aj k činnosti vodárenských spoločností. Po vyhodnotení pripomienkového konania by mal zákon prejsť opäť cez Hospodársku a sociálnu radu SR a rokovanie vlády SR. To bol pre nás dnes základný bod, ktorý sme na rokovaní tripartity vnímali,“ povedal Machunka po zasadnutí. Podľa neho sú potrebné ďalšie diskusie a úpravy pred tým, ako sa návrh dostane späť do legislatívneho procesu.

Vládny kabinet schválil koncom minulého roka novú legislatívu z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktorá posilní postavenie štátu vo vodárenských spoločnostiach. Cieľom je zabrániť možnému tunelovaniu a zlepšiť transparentnosť financovania, ktoré je závislé na poplatkoch platených občanmi.

Štát zároveň získa predkupné právo na pohyby s akciami vo vodárenských spoločnostiach po obdobie jedného roka. Rovnako sa sprehľadní financovanie vodárenských spoločností, ktoré je takmer výlučne závislé od poplatkov za regulované činnosti, ktoré platia občania.