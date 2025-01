Vláda odmietla stiahnuť novelu zákona o vodovodoch, požiadavka zamestnávateľov neprešla

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) po pondelkovom zasadnutí tripartity požiadala, aby vláda SR stiahla návrh novely zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách ako aj ďalších súvisiacich noviel z legislatívneho procesu.

Viceprezident AZZZ SR Rastislav Machunka po zasadnutí tripartity uviedol, že návrh by mal byť stiahnutý z Národnej rady (NR) SR a malo by sa otvoriť riadne medzirezortné pripomienkové konanie.

„Máme množstvo pripomienok k tomuto zákonu, ako aj k činnosti vodárenských spoločností. Po vyhodnotení pripomienkového konania by mal zákon prejsť opäť cez Hospodársku a sociálnu radu SR a rokovanie vlády SR. To bol pre nás dnes základný bod, ktorý sme na rokovaní tripartity vnímali,“ povedal Machunka po zasadnutí. Podľa neho sú potrebné ďalšie diskusie a úpravy pred tým, ako sa návrh dostane späť do legislatívneho procesu.

„Daný zákon chráni verejný záujem a zabraňuje privatizácii slovenskej vody. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR chráni verejný záujem, zatiaľ čo AZZZ SR háji záujmy súkromných spoločností. Preto určite nepôjdeme proti jednohlasnému rozhodnutiu vlády, aby sa ukončila nejasná a neprehľadná situácia v oblasti vodovodov a kanalizácií,“ uviedlo pre agentúru SITA v reakcii MŽP SR na požiadavku AZZZ SR.