Poľnohospodári očakávajú ešte nižšiu úrodu obilnín. Premietne sa to do vyšších cien pečiva?

Úroda hustosiatych obilnín na Slovensku by mala byť podľa druhého odhadu zrealizovaného Štatistickým úradom (ŠÚ) SR ešte nižšia ako predpokladali prvé očakávania z júna.

Podľa druhého odhadu úrody, ktorý ŠÚ SR zrealizoval k 15. augustu 2024, kedy už bola pozbieraná väčšina obilnín vrátane repky, by poľnohospodári mali zozbierať o 541-tisíc ton menej ako vlani, s celkovou úrodou 2,6 mil. ton, čo predstavuje 17 % medziročný pokles.

Hlavné dôvody poklesu

Nižšie osevné plochy pšenice a raže spolu s nižším priemerným hektárovým výnosom sú hlavnými dôvodmi tohto poklesu.

Ako však ŠÚ SR dodal, aj keď celková úroda pšenice, ovsa a tritikale bude nižšia, hektárové výnosy týchto plodín prekročia úroveň päťročného priemeru. Naopak, pri jačmeni a raži sa očakáva nižší výnos na hektár.

Pšenica, ktorá zaberá dve tretiny plôch hustosiatych obilnín, by mala dosiahnuť produkciu 1,9 mil. ton, čo je o 22 % menej ako vlani, kvôli zmenšeniu osiatych plôch a nižšieho hektárového výnosu.

Najväčší nárast je pri ovse

„Najväčší medziročný nárast, a to až o 60 %, sa očakáva pri ovse. Poľnohospodári predpokladajú úrodu na úrovni 32,5 tis. ton vďaka rozšíreniu osevných plôch, ako aj zvýšenému hektárovému výnosu. Naopak, úroda raže by mala medziročne klesnúť o 23 % na 27,1 tis. ton, najmä v dôsledku takmer tretinovému poklesu osevných plôch,“ uviedol ŠÚ SR.

Produkcia kukurice na zrno, druhej najpestovanejšej plodiny, by mala napriek zvýšeniu osevnej plochy o 5 % klesnúť medziročne o vyše 7 % a dosiahnuť celkový objem 1,03 mil. ton.

„Toto zníženie je spôsobené poklesom priemerného hektárového výnosu na úroveň 6,9 tony, čo je o takmer 14 % menej ako vlani,“ konštatoval ŠÚ SR.

Zemiakov bude o tretinu viac

Očakáva sa však, že hektárové výnosy prevýšia hodnotu päťročného priemeru (6,1 ton z hektára). Úrad doplnil, že úroda kukurice bude spresnená v rámci septembrového tretieho odhadu úrody.

Z odhadu ŠÚ SR ďalej vyplynulo, že významný pokles úrody sa očakáva pri repke olejnej, kde produkcia klesne o 28 % na 387,5 tis. ton. Produkcia sóje by mala vzrásť o takmer 28 % na 165,7 tis. ton, a to hlavne vďaka nárastu osevných plôch.

Zemiakov by malo byť o tretinu viac ako vlani vďaka výraznému nárastu hektárových výnosov. Celková úroda by mala dosiahnuť 143,4 tis. ton. Produkcia cukrovej repy zostane na minuloročnej úrovni, pričom sa predpokladá, že hektárový výnos výrazne prekročí päťročný priemer.

Slnečnice bude menej

V prípade slnečnice by mala byť úroda mierne nižšia ako v minulom roku, v objeme 166 tis. ton, a to aj napriek navýšeniu osevných plôch o 6,5 %.

Ako uviedol pre agentúru SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček, údaje z odhadu úrody ŠÚ SR poukazujú na to, že vývoj počasia bol tento rok prevažne priaznivý, pričom teplá jar a stabilita počasia prispeli k zvýšeniu výnosov u väčšiny poľnohospodárskych plodín, najmä u zemiakov.

Nižšie priemerné zrážky však negatívne pôsobili na úrodu niektorých neskoršie siatych obilnín, kukurice a slnečnice. Celkový negatívny vplyv sucha bol však menší, než sa pôvodne očakávalo.

Analytik očakáva nižšie ceny

Podľa Boháčeka, výhľad lepšej úrody zemiakov bude tlačiť na pokles ich cien, pričom tento vývojom vidíme aj na svetových trhoch, kde sa predávajú medziročne o 60 % lacnejšie a za 1 kg zaplatíme aktuálne približne 0,3 eura.

„Vyššie hektárové výnosy tlačia dole aj cenu obilnín, pričom pre potravinárstvo najdôležitejšia pšenica, sa predáva lacnejšie medziročne o takmer desatinu. Pri potravinovej inflácii u nás očakávame, že v najbližších mesiacoch by ceny mali klesať,“ spresnil Boháčak a dodal, že mierny rast cien pečiva by sa mal postupne znižovať a napríklad cena mäsa by mohla dokonca medziročne klesnúť.