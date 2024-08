Minister Takáč predstavil opatrenia na zabránenie prepadnutiu viac ako 200 miliónov eur pre poľnohospodárov (video)

Minister pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR Richard Takáč v pondelok na tlačovej besede predstavil opatrenia na zabránenie prepadnutia viac ako 200 miliónov eur v tomto roku pre poľnohospodárov.

Čísla sú podľa ministra alarmujúce

Ako Takáč uviedol, tento rok musí Slovensko vyčerpať z druhého piliera 300 miliónov eur, inak nám prepadnú. Čerpania týchto projektových podpôr sú však momentálne v tomto len na úrovni 53 miliónov eur.

„Musíme povedať, že čísla sú alarmujúce. Zdedili sme výzvy, pri ktorých čerpanie bolo skoro nulové a rok až dva sa takmer nič neurobilo. Preto sme hľadali čo najlepší spôsob, aby nám prepadlo, čo najmenej prostriedkov,“ konštatoval Takáč s tým, že Slovensko v roku 2021 čerpalo z projektových podpôr viac ako 45 miliónov eur, v roku 2022 čerpalo takmer 40 miliónov eur a v roku 2023 to bolo viac ako 64 miliónov eur.

Čerpanie prostriedkov

Šéf agrorezortu spresnil, že čerpanie za prvý polrok vo výške 53 miliónov je už lepšie ako za predchádzajúce roky. Pomohli k tomu už aj prijaté kroky, ktoré prerokoval agrorezort s Európskou komisiou (EK), aby pomohli čerpať prostriedky v čo najväčšej miere.

„Či už sú to tzv. malé investície, alebo päť percentná kontrola na mieste,“ dodal ako príklad Takáč.

Podpora prvovýrobcov a spracovateľov

Keďže čísla sú podľa Takáča alarmujúce, urobili na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR väčšiu a širšiu analýzu. Šéf rezortu spresnil, že z výsledkov čerpania za roky 2021 a 2022 pre prvovýrobu a spracovateľov ostal zhrozený.

„Všetci hovoríme, že chceme viac domácej produkcie. Hovoríme o potravinároch, spracovateľoch a o tom ako ich potrebujeme podporiť. A výsledky z podpory prvovýrobcov, teda poľnohospodárov za dva roky 2021 až 2022 sú na úrovni 9,2 milióna eur a pri spracovateľoch, teda potravinároch sú na úrovni 4,2 milióna eur. Toto je výsmech. Potom sa nečudujme, že sme najhoršia krajina v rámci čerpania druhého piliera. Sú krajiny, čo už majú dávno vyčerpané prostriedky. Tu vidíte príklad pri prvovýrobe a spracovateľoch,“ zdôraznil Takáč.

Výzvy pre špeciálnu rastlinnú a živočíšnu výrobu

Minister povedal, že pre zabránenie prepadnutiu finančných prostriedkov, boli vyhlásené výzvy pre špeciálnu rastlinnú a živočíšnu výrobu.

Pre špeciálnu rastlinnú výrobu prišlo viac žiadostí ako bolo alokovaných peňazí, preto do tejto výzvy dofinancovali ešte zhruba ďalších 78 miliónov eur, aby bolo uspokojených viacero projektov. Pre špeciálnu živočíšnu výrobu rezort dofinancuje ešte ďalších 49 miliónov eur.

„Po navýšení to vyzerá na 168 projektov v špecializovanej rastlinnej a 407 projektov v živočíšnej výrobe. Spravili sme aj viacero krokov, aby sme zrýchlili procesy na Pôdospodárskej platobnej agentúre (PPA). Tam sme urobili pri PPA zázrak, lebo sme to zvládli do 30. júna a prvýkrát sme po siedmych rokoch neplatili sankciu. Na druhý rok máme tak isto čerpať 300 miliónov. Preto sme komunikovali s EK, aby sme nastavili zjednodušenie procesov a urýchlili čerpanie,“ povedal Takáč.

Apeluje na žiadateľov

Podľa šéfa agrorezortu spolu s EK hľadali spoločnú cestu, aby mohli vyplácať 50 % zálohové platby po splnení kritérií. Komisia mala výhrady a vyjadrila obavu, že to môže byť diskriminačné, lebo niektorí žiadatelia nemohli o tejto 50 % zálohe vedieť a neprihlásili sa do výzvy.

„Začiatkom septembra preto predpokladáme vypísanie tzv. „technickej výzvy“, ktorá bude vypísaná pre špecializovanú rastlinnú a živočíšnu výrobu v sume 50 miliónov eur. Bude to čisto katalógová výzva, čiže nemusia robiť verejné obstarávanie (pôjdu cez katalóg – tam budeme ešte robiť aktualizáciu) a tým pádom touto technickou výzvou, vychádzame takto v ústrety aj argumentačne EK, aby sa mohli zúčastniť aj ostatný záujemcovia, ktorý sa nemohli zúčastniť,“ vysvetlil Takáč s tým, že to pomôže pri čerpaní v tomto roku.

„A preto môžeme definitívne vyhlásiť, že máme odsúhlasené 50% zálohové platby, pri týchto výzvach, ktoré verím, že nám pomôžu pri čerpaní hlavne v tomto roku. Zároveň ešte dávam apel aj na žiadateľov, ktorý sú vo výzvach, nech si to nenechávajú na poslednú chvíľu. Ak majú v zmluve napríklad máj 2025, ale už teraz aktuálne finalizujú projekt, nech si podajú žiadosť o finančné prostriedky (ŽOP). Je to pre nás dôležité, aby sme to mali v tomto roku v čerpaní. PPA bude už aj žiadateľov obtelefonovávať a naháňať, sami vidíte, že ta komunikácia sa po 3,5 roku v PPA mení. Veríme, že týmito krokmi podporíme čerpanie finančných prostriedkov,“ uzavrel Takáč.