Medializované informácie sú plné nezmyslov. Taraba odmieta, že by chcel z Plánu obnovy a odolnosti prísť o jediné euro (video)

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba v piatok na tlačovej konferencii odmietol naratív médií, že by jeho rezort chcel prísť o jediné euro z Plánu obnovy a odolnosti SR.

„Ja som povedal, že plniť tie ciele v podobe, ako ju naplánovali na ministerstve predchodcovia, tak na to treba spoločenskú zhodu,“ povedal Taraba.

Ako uviedol, medializované informácie ohľadom jeho rezortu a neplnenia si míľnikov, po uniknutom dokumente pod hlavičkou vlády, sú plné nezmyslov a neaktuálnych informácií.

„Ten dokument čo tu koluje, nereflektuje fakty. Za týmto únikom sú zjavne ľudia, ktorí ešte pracovali aj pre minulú vládu,“ povedal Taraba.

Dekarbonizácia

Šéf envirorezontu prezentoval, že z Plánu obnovy v časti dekarbonizácia sa jednalo o zníženie 1,2 milióna ton CO2 konkrétne spoločnosťou US Steel Košice.

„Ale bez žiadnej dohody. A stalo sa, že peniaze nechcú a teraz sa nedá tento plán realizovať. Európska únia zobrala naše argumenty a dovolila nám otvoriť novú schému,“ informoval Taraba.

Doplnil však, že momentálne odhadujú zníženie CO2 na úrovni 400-tisíc ton CO2 a preto sa obávajú, že bez US Steel Košice to nedokážeme. Taraba spresnil, že ak koncom mesiaca nebudú mať dostatok ponúk, majú dohodu s EÚ. A to takú, že jej predložia štúdiu realizovateľnosti, ktorou plánujú zachytávať CO2 pre slovenský priemysel.

Výkup pozemkov

Pri výkupe pozemkov v národných parkoch, šéf rezortu informoval, že podmienky splnili. Na listoch vlastníctva máme trojnásobne vyššiu plochu, čiže okolo 36-tisíc hektrárov v správe NP.

„Ale ak máme ešte dostať ďalších 75 miliónov z Plánu obnovy, tak musíme vykúpiť pozemky za ďalších 200 miliónov eur zo štátneho rozpočtu . To nie je rozumné, výsledok je mínus. Sme v konsolidácii a mi nemáme tieto peniaze. To poškodí SR. Vieme však vykúpiť pozemky ako naplánovali predchodcovia za 0,2 eura za hektár, ale nie za 1,4 eura ako požadujú majitelia,“ vysvetlil Taraba a zároveň poukázal na chyby v plánovaní výkupu.

Zákon o krajinnom plánovaní

Pokiaľ ide o zákon o krajinnom plánovaní, tak tento zákon chápeme ako doplnok zákona o územnom plánovaní. Uviedol Taraba s tým, že vychádzajú z toho že drvivá väčšina je obsiahnutá v zákone o územnom plánovaní.

„Pointa je v tom, že keby prešiel v tej podobe ako je navrhovali predchodcovia tak povoľovanie stavieb by trvalo nie 7 ale 14 rokov. Ak by sa len skopíroval, tak mestá a obce prídu o právomoc chrániť svoje územné plány a autonómnosť. Výsledkom by bola absolútna nespokojnosť obyvateľov. Ja si netrúfam, posúdiť z kancelárie čo majú a nemajú posúdiť. Preto vedieme v tomto odbornú debatu s EÚ,“ vysvetlil Taraba.

Na záver zároveň vyzval všetky podnikateľské subjekty, že ak sa stretli s nekalou praktikou pri získaní EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) za odovzdanie podielu vo firme, aby sa obrátili na organy činné v trestnom konaní.