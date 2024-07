Taraba chce v Monkovej doline napraviť vzniknuté škody, na obnovu územia bude potrebných viac ako pol milióna eur (video)

Chodník v Monkovej doline pri Ždiari, ktorý minulý týždeň zničila prívalová vlna, pričom o život pripravila dve turistky, nie je podľa informácií ministerstva životného prostredia obnoviteľný. Uviedol to šéf rezortu Tomáš Taraba počas tlačového brífingu v Tatranskej Lomnici na tému obnovy Tatier.

Potrebné bude preto hľadať nové trasovanie chodníka, napraviť podľa jeho slov vzniknuté škody a zároveň prehodnotiť celé územie z pohľadu bezpečnosti. Predpokladané náklady sú podľa ministra zatiaľ na úrovni 580-tisíc eur, výdavky budú hradené z rozpočtovej kapitoly rezortu.

Prognóza ďalšieho rizika

Monkova dolina sa nachádza na severovýchodnej strane Belianskych Tatier, neďaleko Ždiaru, je súčasťou národnej prírodnej rezervácie. V súčasnosti zničený turistický chodník bol jediný, ktorý ňou viedol.

„Ak by aj bol obnoviteľný, nie je to len otázka peňazí, ale aj prognózy ďalšieho rizika, a to je do budúcna dosť veľké,“ uviedol minister.

Vyhlasovanie bezzásahových území

Podľa vedúceho ochranného obvodu Tatranská Javorina Jána Slivinského sa v Monkovej doline vypomstilo vyhlasovanie obrovských bezzásahových území, bez zvažovania dôsledkov.

„V súčastnosti je dolina plná popadaných suchárov, ktoré zbehli dole. Tam by som pozval všetkých ekológov, je to učebnicový príklad, ako nám príroda vie tú nešetrnosť zaobchádzania ukázať, nastaviť zrkadlo,“ komentoval.

Viaceré alternatívy

Na margo novej trasy chodníka podotkol, že pripravených je viacero alternatív.

„Sú to však zložité riešenia, nedá sa to urýchliť. Musíme vyhodnotiť tú najlepšiu a najbezpečnejšiu alternatívu,“ poznamenal. Zatiaľ je podľa neho ťažké povedať, kedy by sa novým chodníkom mohli turisti prejsť, ide o otázku niekoľkých mesiacov.

Nevyhnutné stabilizačné práce

Po nedávnych záplavových dažďoch budú v Monkovej doline podľa Tarabu nevyhnutné výkopové a stabilizačné práce vodných tokov, odstraňovanie drevín a pňov v prvom až štvrtom stupni ochrany, výstavba približne piatich mostných objektov a prístreška na bezpečnom mieste.

Vyplynulo to podľa neho z konzultácií s vedením Tatranského národného parku a starostom obce Ždiar. Šéf rezortu zároveň dodal, že primárne bude práce zabezpečovať Slovenský vodohospodársky podnik.

V rámci otázky trasovania turistických chodníkov pripomenul, že TANAP nie je vlastníkom pozemkov v daných lokalitách, rezort bude však podľa jeho slov vytvárať najvyššiu možnú súčinnosť, aby súhlasy na to boli vydané.