Hlina upozornil na spornú novelu zákona o vodách, údajne sa tam dostala znárodňovacia doložka

Poslanec NR SR a člen výboru pre životné prostredie, Alojz Hlina (SaS), varuje pred spornou novelou zákona o vodách. Ako pre agentúru SITA poslanec Hlina povedal, táto novela pôvodne riešila odpustenie poplatkov za odber a vypúšťanie vody pre tepelné čerpadlá. Podľa Hlinu však novela zavádza aj nový paragraf, ktorý umožňuje vyvlastňovanie vodných stavieb vo verejnom záujme.

Znárodňovacia doložka

„Tento nový paragraf môžeme kľudne nazvať aj znárodňovacia doložka. Táto doložka vlastne hovorí o tom, že môžete vo verejnom záujme vyvlastniť vodné stavby,“ uviedol Hlina s tým, že to môže zahŕňať stavby regulujúce koryto riek, protipovodňové hrádze a hydromelioračné stavby.

Hlina tiež upozorňuje na nejednoznačné znenie paragrafu, ktoré najprv spomína „pozemky pod vodnou stavbou“, ale následne hovorí aj o „pozemkoch, ktoré sú súčasťou užívania“. „Ja som na to na výbore upozornil, ale napriek tomu za to zahlasovali. Vlastne tento pozmeňovák v tomto rozsahu prešiel. Ale podľa mňa je to zásadná vec,“ zdôraznil Hlina.

Predseda výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Rudolf Huliak (nom. SNS) pre agentúru SITA v reakcii uviedol, že upozornenie poslanca Hlinu berú vážne.

Dobrý úmysel

„Poslanec Hlina upozornil, že je tam nejednoznačne dané to, že vlastne o aké pozemky sa jedná z titulu vodnej stavby,“ povedal Huliak a ďalej dodal, že štátny tajomník a on tento problém preveria cez legislatívne oddelenie. Podľa predsedu výboru, bol pozmeňovací návrh robený v dobrom úmysle vysporiadať pozemky pod vodnými stavbami.

„Ako viete, ak chcete čerpať nejaké envirofondy, napríklad na rekonštrukcie, alebo zveľaďovanie vodných stavieb potrebujete mať vysporiadané vlastnícke vzťahy. Avšak spolu so štátnym tajomníkom sme dali za úlohu legislatívnemu oddeleniu, aby spravili analýzu, a v prípade, že sa potvrdia tvrdenia poslanca Hlinu, bude táto novela stiahnutá,“ uzavrel Huliak.