Ako rozoznať kvalitný burčiak od napodobeniny? Všímajte si tieto znaky

Ak sa vám burčiak spája s črevnými ťažkosťami a hlavy bôľom, doteraz ste nepili kvalitný. Čo si všímať, aby ste si napravili chuť?

Sezóna burčiaka je tu! Ak chcete stihnúť ten najchutnejší, vyberte sa naň už v auguste a v septembri. Táto rozkvasená hroznová šťava sa obľube teší pre vynikajúcu chuť a nízky obsah alkoholu. Čím menej, tým lepšie. „V rôznych štádiách môže byť rôzny. Najžiadanejšie a najlepšie sú burčiaky v prvej fáze kvasenia, keď je v chuti dominantná prirodzená sladkosť s minimálnym množstvom alkoholu,“ hovorí Peter Kecskés – someliér z vinárstva Pivnica Čebovce. Nehanbite sa ho pred kúpou „okoštovať“. „Dobrý burčiak je sladučký, so sviežou kyselinkou a jemnou pikantnosťou rozbiehajúceho sa kvasenia,“ dodáva. Je to výrazný indikátor, či kupujete ozajstný burčiak alebo len napodobeninu. Chuť však nie je všetko. Pokiaľ nie ste znalec, opojne vám môže chutiť aj riedený vodou. Čo všetko si ešte pri jeho zaobstaraní všímať?

Dajte pozor na kal a kvas

Kupujte očami, ušami i nosom! „Kvalitný burčiak by mal byť odkalený, to znamená, že by v ňom nemali plávať zhluky kvasiniek a dužiny. Spozornieť treba aj pri príliš svetlej, bielo zakalenej farbe. Môže ísť o burčiak, ktorý bol zrejme nariedený a výrazne dosladený repným cukrom, aby bol sladší a kvasil,“ radí odborník. Ak priložíte k uchu dobrý burčiak, kvasinky budete doslova počuť šumieť. Vždy je dobré k nemu aj privoňať, vôňa napovie veľa. Peter Kecskés má trik na odlíšenie: „Mala by byť svieža, výrazne hroznová, kvetnatá a nemal by v nej dominovať alkoholový tón. Ak vo vôni cítiť najmä kvasničné tóny, chlebovú striedku, či zoxidované jablko, treba sa mať na pozore,“ nabáda odborník. Určite si všimnete aj octovinové, či acetónové tóny, plesňový závan, či iné neprirodzené vône, ktoré s hroznom nemajú nič spoločné.

Burčiak musí dýchať

Základným opatrením pri obstaraní je orientovať sa na overených predajcov – priamo u vinára alebo vo vinotéke. Aj keď sa vám podarí zohnať kvalitný burčiak, následná nedôslednosť pri skladovaní ho môže znehodnotiť. „Na to, aby sme jeho sladkosť udržali čo najdlhšie, je dobré umiestniť ho v chladničke. Ak zostane v izbovej teplote, nedajbože vonku na slnku, tak vie prekvasiť doslova za jeden-dva dni a stráca pri tom akúkoľvek sviežosť a ovocnosť,“ radí vinár. Nádobu s burčiakom neuzavrite na doraz, alebo do viečka spravte otvor – burčiak musí stále dýchať.

Burčiak stále žije

Dôvod, prečo si na kvalitu burčiaka dať snáď ešte väčší pozor ako pri víne či pive, je jednoduchý. Stále žije a reaguje aj potom, ako ho skonzumujete. „Ide o živý organizmus, plný aktívnych kvasiniek, ktoré sú po konzumácii ešte chvíľu činné aj v našom organizme. Telo ich vie eliminovať iba zvýšenou tvorbou žalúdočných kyselín, čo je dôvod, prečo mnohí ľudia po jeho konzumácii cítia prekyslené žalúdočné prostredie,“ hovorí someliér. Najmä ak ho vypijeme priveľa, má telo čo robiť nielen s vysokou dávkou cukru ale aj CO2, ktoré stále vzniká aj v tráviacom trakte. V stávke sú teda neskoršie nevoľnosti. „S burčiakom vždy opatrne. Nech je to len chuťovka, ochutnávka z novej úrody. Vždy je bezpečnejšie počkať na hotové mladé víno,“ odporúča Peter Kecskés na záver.

Burčiak: Čo ste o ňom nevedeli?

– Usadenina na dne fľaše je zlé znamenie. Sú to zvyšky postrekov, nečistôt a prachu pri jeho výrobe.

– Legálne vyrobený slovenský burčiak kúpite iba medzi 15. augustom až 31. decembrom.

– Každý burčiak je Slovák ako repa. Podľa dokumentov Európskej únie pod týmto názvom možno predávať iba mušt z hrozna dopestovaného na našom území.

– Burčiak má obsah alkoholu od 4 do 6%. Pre porovnanie zrelé víno aj 12%.

– Kvalitný červený burčiak kúpite až okolo polovice septembra. Ak skôr, môže byť umelo prifarbený.

– Burčiak patrí k zdravším druhom alkoholu. Má nízky obsah alkoholu, no vysoký podiel vitamínov skupiny B, železa, zinku, antioxidantov vrátane resveratrolu, vďaka ktorým sa mu pripisujú pozitívne zdravotné účinky na srdcovo-cievny systém, nervovú sústavu, trávenie či prekrvenie slizníc.