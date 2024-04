Červené víno a jeho vplyv na zdravie, predlžuje naozaj život?

Víno, to je nápoj bohov, ktorý si obľúbili ľudia po celom svete. Tu však neplatí, že čím viac, tým lepšie. Avšak pohárik červeného má minimálne päť benefitov pre vaše zdravie.

Predlžuje život

Striedma konzumácia kvalitného vína zlepšuje celkový zdravotný stav, pretože najmä červené víno obsahuje antioxidanty, ktoré sú dôležité pri boji s chorými a poškodenými bunkami. Zároveň podporuje tvorbu nových buniek.

Je dokázané, že víno má pozitívny vplyv aj na mozog a myslenie. Striedme popíjanie vína zvyšuje kreativitu až o 50 % a dokonca o 25% zvyšuje rýchlosť reakčného času.

Namiesto tabletky

Červené víno je špecifické tým, že obsahuje veľké množstvo polyfenolov. Sú to prírodné zlúčeniny a patria medzi antioxidanty. Ak sa o vás pokúša choroba a zatiaľ sa to nezdá vážne, namiesto klasickej tabletky si môžete skúsiť naordinovať deci až dva červeného vína.

„Je známe, že polyfenoly dokážu výrazne znižovať šírenie RNA vírusov v tele, a tým chrániť aj pred nakazením chrípkovými či covidovými vírusmi. Červené víno ďalej obsahuje látky pozitívne pôsobiace na kardiovaskulárny systém, ako resveratrol, kvercetín, katechín a mnoho ďalších,“ vysvetlil someliér Peter Kecskés z vinárstva Pivnica Čebovce.

Podporí trávenie

Nadúvanie, pocit plnosti a ťažoba v žalúdku – u niekoho bežný, u niekoho výnimočný stav po príjemnej večeri. Vtedy máme tri možnosti: trpieť a vydržať, kým to prejde, dať si tabletku na podporu trávenia alebo si vychutnať pohár červeného vína.

Obsahuje látky, ktoré pomáhajú s trávením a navyše má minimum cukru (suché víno do 4 g na liter, polosuché 12 g na liter). Podľa niektorých štúdií má víno dokonca obdobný účinok ako cvičenie. Nie, nechudne sa z neho, ale obsahuje resveratrol, čo je zlúčenina, ktorá sa v tele tvorí pri cvičení.

Uvoľnení svaly

Zvlášť červené víno obsahuje veľa draslíka, ktorý pomáha pri regenerácii unavených svalov. Ak ste teda strávili deň celodenným sedením za počítačom alebo ste po náročnom tréningu, pohár červeného pomôže svalom rýchlejšie sa zregenerovať.

Okrem toho pomáha predchádzať kôrnateniu tepien a udržiava srdce v dobrom rytme.

Víno ako antidepresívum

Každý z nás má z času na čas deň blbec alebo psychicky náročnejšie obdobie. Vtedy je ťažké vypnúť, dobre sa vyspať, cítiť sa uvoľnene. Aj v týchto situáciách môže pomôcť pohár vína. Ale pozor, pohár, nie viac a nie pravidelné popíjanie, pretože to môže byť neželaná diaľnica k závislosti.

S každým pohárom, ktorý má fungovať ako antidepresívum, nezabúdame vypiť pohár vody. „Výrazným zvýšením príjmu vody sa dá dosiahnuť aj vylúčenie etanolu z tela, a to skôr, ako sa stihne vstrebať,“ potvrdil Peter Kecskés. To znamená, že minimalizujeme riziko neblahých dôsledkov alkoholu na organizmus a na druhý deň sa nebudeme cítiť ako po zrážke s parným valcom.

Aké víno chutí ženám a aké mužom?

Legenda hovorí, že ženy dávajú prednosť sladkým vínam a muži suchým a bielym. Ale fakt je to len legenda, mýtus. Realita je iná. „Na základe vyše 20-ročnej praxe someliéra a pravidelným degustáciám v rôznych kútoch Slovenska, môžem povedať, že na typ preferovaného vína vplýva najmä skúsenosť konzumenta, nie pohlavie,“ povedal Kecskés.

Kým sa s vínom zoznamujeme, obom pohlaviam chutia polosladké a polosuché vína. Niektorí pri nich zostanú, ale tí, ktorí radi víno objavujú, sa podľa someliéra prepracujú najskôr k suchým bielym vínam a potom k ťažkým červeným.

„Z tejto kategórie sa naozaj ťažko odchádza, ale keď sa niekto po rokoch týmito vínami presýti, zvyčajne objaví svet jemných, elegantných, ľahkých červených vín. Ľudia, korí ich obľubujú, sú už vo vínach dobre zorientovaní a vedia, čo je dobré a kvalitné,“ uzatvára someliér.