Včela medonosná má obrovský význam pre životné prostredie. Spotrebitelia si to však nie vždy uvedomujú (foto)

Ochrana včiel a ďalších opeľovačov súvisí so zabezpečením produkcie potravín pre ľudí a zvieratá až do výšky 80 percent. Uviedol to Pavel Fiľo, predseda Slovenského zväzu včelárov (SZV) pri príležitosti dnešného Svetového dňa včiel vyhláseného Organizáciou spojených národov.

„Z opeľovačov má najvyšší podiel práve včela medonosná, ktorá vytvára produkt a ten sa bez ďalšieho spracovania stáva potravinou aj so zdravotným účinkom pre konzumentov,“ vysvetlil Fiľo.

Význam včely medonosnej

SZV zhodnotil, že ochrana včelích populácií a ochrana čistoty včelích produktov je jedna z výziev, na ktorú slovenskí včelári neustále upozorňujú. Podľa včelárov je dnešná doba charakteristická pokusmi nahrádzať tento čistý prírodný produkt umelými náhradami často bez činnosti včiel.

Slovenskí včelári sa zámerne počas Svetového dňa včiel stretli s verejnosťou. Foto: www.facebook.com

„V dobe, keď sa zvyšujú dovozy potravín rôznej kvality vrátane falšovaných, je kľúčové, aby sme si ešte viac uvedomili význam včely medonosnej pre životné prostredie, krajinotvorbu a ľudský organizmus,“ upozornil Fiľo.

Stretnutie s verejnosťou

Slovenskí včelári popri starostlivosti o včely považujú za mimoriadne dôležité aj vzdelávanie spotrebiteľov. Zámerne sa preto počas Svetového dňa včiel stretli s verejnosťou vrátane žiakov základných škôl.

„Slovenskí včelári považujú starostlivosť o včely za svoje životné poslanie. Vidieť to aj na statuse, ktorý naši včelári už roky majú medzi spotrebiteľmi. Uznanie však dosahujú aj na mnohých svetových výstavách. Slovensko na Apimondii v minulom roku v Chile potvrdilo vysokú kvalitu svojich včelích produktov, ktoré vyhoveli aj tým najprísnejším kontrolám. Bez vzdelávania včelárov, na ktoré kladieme dôraz, by sme tieto úspechy v takej miere nemali,“ povedal Fiľo.

Jeden z najhorších a najťažších rokov

SZV zároveň doplnil, že minulý rok bol pre včelárov jeden z najhorších a najťažších za posledných 20 rokov. Slovenské včelárstvo zaznamenalo straty približne vo výške 15 %.

„Tento rok sa zatiaľ včelárska sezóna poctivým včelárom odmeňuje oveľa lepším začiatkom,“ dodal Fiľo.

Slovenský zväz včelárov v súčasnosti združuje takmer 16 034 členov s viac ako 247 482 včelstvami po celom území Slovenska. Zväz je zároveň aj členom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK). Pozostáva zo 169 základných organizácií a kolektívnych členov. Okrem organizácie a podpory včelárov zabezpečuje aj vzdelávanie mladých včelárov na Slovensku.