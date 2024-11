Rýchlostná cesta R4 z Kapušian po poľskú hranicu by mohla stáť až okolo dvoch miliárd eur

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pripravila štúdiu uskutočniteľnosti pre rýchlostnú cestu R4 z Kapušian pri Prešove po hranicu s Poľskom. Náklady na úsek v dĺžke 59 km odhaduje štúdia na 1,9 – 2,1 mld. eur s DPH, pričom uvažuje aj o financovaní cez verejno-súkromné partnerstvo.

Odklonenie je relevantným zámerom

R4 je súčasťou medzinárodného koridoru Via Carpatia a rozšírenej základnej Transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), jej dostavanie je preto namieste. Pôvodná štúdia v roku 2014 odporúčala prevažne dvojpruhovú cestu. Dnešný aktualizovaný projekt už posudzuje len plný profil, čiže štvorpruhové riešenie.

Hlavným dopravným problémom na trase je vysoký počet tranzitnej dopravy a kamiónov, ktoré prechádzajú cez mestá a obce. Ich odklonenie je relevantným zámerom. Na úseku Kapušany – Lipníky, kde už v súčasnosti jazdí približne 20 000 vozidiel denne, sú štyri pruhy adekvátne.

Návrh nad rámec noriem

Na ostatných úsekoch, kde aj v roku 2050 štúdia odhaduje len 8 000 – 13 000 áut, nebude cesta so štyrmi pruhmi dostatočne využitá. Na to by musel počet áut vzrásť o ďalších 50 – 100 %. Na približne 40 % trasy navrhuje štúdia pridať v stúpaní aj piaty pruh.

Takýto návrh je nad rámec noriem a nie je ani podložený potrebnou analýzou. Útvar hodnoty za peniaze preto odporúča prioritne stavať najpotrebnejší úsek Kapušany – Lipníky, ktorý je aj najvyťaženejší. Na ostatných úsekoch zosúladiť kapacitu cesty s výhľadovými intenzitami dopravy a adekvátne tomu upraviť náklady projektu.