Most v Hlohovci bude na krátku dobu uzatvorený, dôvodom je geodetický monitoring

Most cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci bude v nedeľu 27. októbra v čase od 08:00 do 09:00 pre dopravu uzatvorený. Dôvodom je geodetický monitoring, ktorý sa musí vykonávať za úplného vylúčenia motorovej dopravy. Výnimku na prejazd budú mať vozidlá záchranných zložiek. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja.

Pohyb chodcov a cyklistov bude v čase monitoringu v regulovanom počte umožnený. Chodci a cyklisti sa budú musieť riadiť pokynmi príslušníkov Mestskej polície Hlohovec. V tomto roku pôjde už o druhý geodetický monitoring tohto mosta, prvý bol v januári.

Most cez Váh v Hlohovci na ceste II/513 po komplexnej rekonštrukcii za viac ako 5,7 milióna eur slávnostne odovzdali do užívania v auguste minulého roku. Práce trvali viac ako 1,5 roka, počas nich bola z mosta na deväť mesiacov vylúčená doprava a vodiči boli odkázaní na desiatky kilometrov dlhé obchádzky cez Piešťany alebo cez Sereď. Most v Hlohovci je s dĺžkou viac ako 300 metrov najdlhším cestným mostom v Trnavskom kraji.