Národný mediálny úrad na kontrolu novinárov by bol cenzorským úradom na goebbelsovský štýl, upozorňuje Šamko

Národný mediálny úrad na kontrolu novinárov by bol cenzorským úradom na goebbelsovský štýl. Uviedol to člen Súdnej rady SR a sudca Krajského súdu v Bratislave Peter Šamko v Rozhovoroch s Miriam Šramovou.

„Mne to pripadá, akoby každá vláda chcela vypnúť opozičný názor. Keď sme hovorili o vypínaní webov, tak som bol proti tomu. Je to neadekvátne a poukazoval som aj na rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, že je to na úrovni zákazu novín,“ uviedol Šamko, že cenzúra na štýl „vypnem vás, lebo sa mi nepáči váš názor,“ nie je správna, a už vôbec, ak ide o kritiku vlády alebo iný názor, než je ten väčšinový.

Cenzorský úrad na goebbelsovský štýl

„To isté mi napadlo, keď som počul, že by mal byť zriadený Národný mediálny úrad na kontrolu novinárov. Až som dostal zimomriavky. To mi pripomína, že to bude cenzorský úrad na goebbelsovský štýl, že vlastne ja vám budem určovať, čo môžete a čo nemôžete písať. Ten predchádzajúci bol, že vypneme vás a buďte ticho. Tento je taký, že môžete si písať, ale ja vám poviem, čo môžete písať,“ vysvetlil Šamko a súčasne upozornil, že zriadenie takéhoto úradu by znamenalo popri konsolidácii ďalšie výdavky štátu.

Šamko zdôraznil, že je zástancom slobody prejavu. „Nech si hovorí každý čo chce, pokiaľ to nie je vyzývanie na násilnosti. Pokojne si hovorte čo chcete, aj to, že Zem je doska. Ak sa to niekomu nepáči, mal by vás zvalcovať protiargumentáciou,“ doplnil sudca a v súvislosti s právom na opravu sa vyjadril aj k fungovaniu súdov v prípade, že médiá na základe vymyslených vecí niekoho zlikvidujú.

Možnosť súdneho procesu

Podľa Šamka je tu možnosť dať to na súd, no ide o veľmi pomalý proces, pričom žaloby sa prejednávajú podľa jeho slov dlhé roky. Súčasne je názoru, že v prípade dokázania, že následky vymyslených informácií boli pre osobu fatálne, tak by mali byť sankcie pre médiá obrovské.

„Aby to médium pocítilo, a nie že dostanú pár tisíc a povedia si, že nevadí, ideme ďalej,“ dodal Šamko s tým, že novinári teraz majú voľné pole a vedia, že môžu v podstate čokoľvek. „No to je daň za slobodu prejavu,“ uzavrel Šamko