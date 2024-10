Novinári nespôsobili nefunkčnosť súčasnej vlády, podľa Remišovej si Fico musí uvedomiť dopady svojho toxického vládnutia (video)

Novinári nespôsobili, že súčasná vláda nefunguje. Vyhlásila to podpredsedníčka Progresívneho Slovenska a Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá Zora Jaurová. Reagovala tak na utorkovú kritiku médií a novinárov zo strany predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD).

Zle zakrytá snaha o cenzúru

„Nie, pán premiér Fico, nie sú to novinári, ktorí spôsobili, že vaša vláda nefunguje, a že sa Slovensko pod vaším vedením rúti presne do takého pekla, v akom by ste chceli vidieť tých, ktorí strážia demokraciu,“ odkázala Jaurová premiérovi s tým, že jeho vyjadrenia svedčia o tom, že stráca poslednú silu a súdnosť, a tiež o tom, že v jeho vláde nevedia, ako funguje mediálna legislatíva a samoregulácia.

„Myšlienka štátneho mediálneho úradu, ktorý by kontroloval novinárov, nie je ničím iným ako zle zakrytou snahou o cenzúru a obmedzovanie médií, aké existuje hádam iba v Severnej Kórei. Ukážte, že viete pomáhať ľuďom, zlepšovať život tých, ktorí žijú na Slovensku, a prestaňte bľabotať o pekelnom spiknutí novinárov, ktorí vám bránia vládnuť,“ uzavrela Jaurová.

Toxické vládnutie

Poslankyňa Veronika Remišová (Za ľudí) označila Ficove vyjadrenia za neprípustné a hanebné. „Namiesto toho, aby Fico vysvetlil občanom, prečo im berie a sebe dáva, nevyberane útočil na občanov a na novinárov,“ vyhlásila poslankyňa s tým, že je ďaleko za čiarou, aby predseda vlády nazýval novinárov „krvilačnými bastardmi“, a to v čase, keď spoločnosť rozdeľuje nenávisť. Podľa Remišovej nenávisť šíri práve Fico so svojimi kumpánmi.

„Na základe nenávistných vyjadrení jeho straníckych kolegov bývalé novinárky pracujúce v neziskovej organizácii dostali vyhrážky obesením a rozrezaním za živa. Správanie Roberta Fica pripomína Vladimíra Mečiara v najhoršom období a sme v situácii, keď vláda predstavuje bezpečnostné riziko pre vlastnú krajinu,“ zdôraznila poslankyňa a pokračovala, že nenávistné a nedôstojné prejavy predsedu vlády ukazujú, že viac ako doživotnú rentu potrebuje Fico pochopiť, kde sú hranice ľudskej slušnosti a aké dopady môže mať jeho „toxické vládnutie“.

Vláda debilov a idiotov

Podľa poslankyne by sa mal v tejto súvislosti ozvať aj prezident Peter Pellegrini. Fico v utorok na tlačovej besede vyhlásil, že spôsob, akým médiá informujú o vláde, je neúctivý a hanebný. Médiá podľa neho vytvárajú obraz, že toto je vláda „debilov a idiotov, ktorí nevedia, čo majú robiť“.

Predseda vlády preto požiadal médiá, aby rešpektovali ich prácu, nepísali nezmysly a neklamali. „Prejavte úctu k tomu, čo vláda robí, lebo viete, že to nemáme ľahké, najmä z pohľadu stavu verejných financií,“ zdôraznil premiér.

Mediálny bordel

Novinári podľa Fica nevedia prehltnúť, že prehrali voľby a vyzval ich, aby sa prestali hrať na politikov. „Ste médiá, nie politici a musíte rešpektovať demokratické výsledky parlamentných volieb,“ dodal Fico s tým, že niektoré médiá len vymýšľajú, čo si na nich nájdu.

„Veď sa spamätajte. Za každú cenu chcete len zle. Preto je taká atmosféra. Prečo mi strelili do brucha? No a sme tam! Tak sa spamätajte!“ vyhlásil Fico s tým, že je zvedavý, ako sa budú novinári tváriť, keď vyjdú na povrch nové informácie v súvislosti s atentátom.

„Akonáhle prišli výsledky parlamentných volieb, išli ste proti nám ako krvilační bastardi. A robíte to od rána do večera,“ povedal premiér a súčasne upozornil na právo na opravu a odpoveď. Ako ďalej zdôraznil, nikde v EÚ nie je taký mediálny bordel ako na Slovensku.