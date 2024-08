NAKA má zaniknúť o niekoľko týždňov, nahradí ju Úrad boja proti organizovanej kriminalite

Národná kriminálna agentúra v súčasnej podobe zanikne už o niekoľko týždňov. Ako napísal spravodajský portál Aktuality.sk koniec špecializovaného policajného útvaru je naplánovaný k 31. augustu tohto roka.

Od prvého septembra má podľa portálu útvar pokračovať pod staronovou hlavičkou ako Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK), ktorý fungoval pred NAKA, ale neriešil korupciu.

Nové delenie

„ÚBOK sa po novom bude deliť na protikorupčnú jednotku, protizločineckú jednotku, jednotku finančnej polície a jednotku finančného vyšetrovania a analytických činností. Ďalej by mala fungovať národná protidrogová jednotka. Každá jednotka by mala mať tri expozitúry – a to na východe, strede a západe Slovenska,“ uviedli Aktuality.

Popri ÚBOK by podľa portálu mal v rámci policajného prezídia vzniknúť aj ďalší nový útvar, ktorý nahradí dnešnú Národnú centrálu osobitných druhov kriminality (NCODK). Tá rieši envirokriminalitu, finančné vyšetrovanie, alebo počítačovú kriminalitu a spadajú pod ňu aj takzvaní lovci lebiek – teda cieľoví pátrači.

Musia sa podrobiť požiadavkám Bruselu

„Osud tohto útvaru ešte nie je celkom istý, práve NCODK totiž využíva európske peniaze z plánu obnovy a odolnosti. Pri jeho zmene sa teda zrejme budeme musieť podrobiť požiadavkám Bruselu,“ uviedli Aktuality.

Portál pripomína, že na NAKA a NCODK spolu dnes pracuje viac ako tisícka policajtov. „Do budúcna sa plánovalo, že ich zostane približne 400. V praxi to znamená, že významná časť policajtov sa z NAKA presunie na iné prezidiálne útvary, alebo krajské a okresné policajné riaditeľstvá. Podľa posledných informácií sa presuny mali dotknúť približne 700 policajtov,“ dodali Aktuality.sk.