Na jar sa bude variť „piko“! Do kín mieri drsná komédia Na plech v réžii rapera Řezníka

Režisér Martin Pohl, známy aj ako kontroverzný raper Řezník alebo autor „Mártyho frků“, predstavuje prvé zábery zo svojho nového filmu Na plech, ktorý sa do kín dostane 6. februára 2025. Krátka ukážka z hotového filmu láka na návrat jednej z najobľúbenejších postáv Pohlovho filmového univerza, svojrázneho Grundzu. Vzhľadom na Grundzovo povolanie variča drog fanúšikovia špekulujú o význame rodinného pečenia perníkov, ktorým sa video končí. O tom, aké opodstatnené sú tieto špekulácie, sa môžete presvedčiť tu:

Marty Pohl si získal pozornosť filmových divákov úspešnými komédiami Párty Hárd a Párty Hárder: Summer Massacre. Pohl je však aj autorom série krátkych filmov, ktoré spája univerzum absurdného humoru, plné hlúpych postavičiek pod hlavičkou ZNK čiže filmového univerza Život nie je krásny. Nový film Na plechu je pokračovaním tohto sveta ZNK.

Hlavný hrdina filmu, mladý ambiciózny ekonóm, sa presťahuje za prácou na sever Čiech. Tu sa zhodou okolností zoznámi so synmi obézneho narkomana Grundzu a napokon aj so samotným Grundzom, hlavou rodiny a starostlivým otcom. Spoločne sa pustia do netradičného podnikania, v ktorom spoja svoje znalosti ulice a pokrokové ekonomické praktiky, aby sa postavili zločineckej bande.

V hlavných úlohách hviezdne obsadeného filmu sa predstavia Jan Hofman, Julius Oračko, Karel Oračko, René Oračko, DJ Ghost, Robert Nebřenský, Vladimír Škultéty, Milan Šteindler a držiteľ Českého leva Tomáš Jeřábek. V menších úlohách sa objaví množstvo osobností z rôznych oblastí kultúry. „Je to naozaj ušľachtilá zábava,“ poznamenal Milan Šteindler po prečítaní scenára. „Aby sme boli čo najautentickejší, časť filmu sme nakrúcali v prostredí ruzynskej väznice, ktoré oplývalo inšpiráciou. A to vrátane bytu hlavného hrdinu. Všetky zvuky z tejto lokality sú autentické, takže akýkoľvek zvuk hádky, nárekov či bičovania pochádza z útrob tohto bohom zabudnutého miesta,“ dodáva k nakrúcaniu Marty Pohl. Film Na plech bude mať premiéru v slovenských kinách 6. februára 2025.

Držiteľ Českého leva Tomáš Jeřábek. Foto: Bontonfilm

O filme

Nový film Martyho Pohla osobitým spôsobom približuje príbeh Marka, ktorý po skončení vysokej školy vstupuje do života. Zažíva mnohé dobrodružstvá a nakoniec si uvedomí, že najdôležitejšia je rodina. V práci dostane na starosť veľmi ambiciózny projekt, ale v osobnom živote má nečakané problémy. Po tom, čo na chodbe svojho domu nájde batoh a snaží sa ho poctivo vrátiť, zatkne ho inšpektor, ktorý ho nezavrie do väzenia, ale prinúti ho spolupracovať. Marek je nútený padnúť do rúk trom bratom, ktorí v byte na prízemí varia pervitín. Marek naplno využíva svoje vedomosti z ekonomickej školy a obchod s drogami prekvitá. Spolužitie so súrodencami Grundzovcami prináša množstvo humorných, ale aj napínavých momentov. Divák sa nechá strhnúť nielen dejom, ale dozvie sa aj množstvo zaujímavostí z blízkej i vzdialenej histórie.

Marty Pohl

Celovečerným debutom Martyho Pohla bol film Párty Hárder: Summer Massacre, ktorý nadviazal na jeho senzáciu na YouTube, kultový film Párty Hárd. Párty Hárder videlo v kinách viac ako šesťdesiattisíc divákov a následne zožal úspech pri uvedení na platformách VOD, pričom na Netflixe zaznamenal viac ako pol milióna prehratí.

Okrem réžie je Marty Pohl tvorcom kreslených filmov „Martyho frky“ a pôsobí na hudobnej scéne pod alter egom The Butcher. Po počiatočnej kontroverzii, keď bol v roku 2013 vylúčený z ankety Český slávik, sa v tejto branži naplno presadil a po mnohých rokoch cenu skutočne získal. Po jeho mediálnom flirte s populárnou speváčkou Monikou Bagárovou sa jeho letný hit „Děvky musej škemrat“ dočkal uznania.

Režisér Marty Pohl nacvičuje choreografiu. Foto: Bontonfilm

