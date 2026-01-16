Kaja Kallasová šokovala slovami, že vzhľadom na situáciu vo svete je čas začať piť

Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová podľa na súkromnom stretnutí s lídrami politických frakcií Európskeho parlamentu údajne poznamenala, že „súčasná situácia vo svete znamená, že to môže byť dobrý moment začať piť“.
Výrok zaznel bez okolkov
Výrok zaznel neoficiálne, no podľa dvoch účastníkov stretnutia ho povedala bez okolkov, hoci sama dodala, že „nie je veľkou konzumentkou alkoholu“. Ako referuje web caleaeuropeana.ro, Kallasová mala podľa prítomných dodať, že vzhľadom na globálne udalosti by možno nastal čas to zmeniť.
Jej poznámka zaznela v čase, keď sa ministri zahraničných vecí Grónska a Dánska stretávali vo Washingtone s americkým viceprezidentom JD Vanceom a ministrom zahraničia Marcom Rubiom – na pozadí hrozieb Donalda Trumpa, že by Spojené štáty mohli prevziať tento arktický ostrov.
Zaznelo aj triezve skonštatovanie
Výrok padol počas zasadnutia Konferencie predsedov, teda stretnutia lídrov politických skupín Európskeho parlamentu. Atmosféra bola spočiatku uvoľnená – europoslanci si navzájom želali „všetko najlepšie do nového roka“. Podľa účastníkov však rýchlo zaznelo aj triezve konštatovanie, že „vzhľadom na globálne udalosti to nie je až taký šťastný rok“.
A dôvodov na obavy je viac než dosť. Európa sleduje možné ambície Donalda Trumpa voči Grónsku, masové protesty proti režimu v Iráne, pokračujúcu vojnu na Ukrajine, konflikt v Pásme Gazy aj americkú operáciu vo Venezuele. Geopolitika sa tak podľa bruselských zdrojov stala jednou z najpálčivejších tém Únie.
V ten istý deň Európsky parlament prijal ostré vyhlásenie, v ktorom zdôraznil, že „akýkoľvek pokus o narušenie suverenity a územnej celistvosti Dánska a Grónska porušuje medzinárodné právo a Chartu OSN“ a že „vyhlásenia administratívy Donalda Trumpa o Grónsku sú neprijateľné a nemajú miesto vo vzťahoch medzi demokratickými partnermi“.
Kým europarlament volá po rešpekte k pravidlám, slová Kallasovej naznačujú, že v zákulisí už humor slúži skôr ako obranný mechanizmus než dôvod na úsmev.