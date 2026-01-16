Kriminálna polícia obvinila mužov, ktorí počas pandémie zarobili milióny eur na fiktívnych zamestnancoch

Vyšetrovateľ kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave vzniesol obvinenie trom osobám, ktoré si podvodmi prilepšili o niekoľko miliónov eur v čase pandémie ochorenia Covid-19.
Poskytnutie paušálneho príspevku
50-ročný Tony T. bol obvinený za pokračovací subvenčný podvod spáchaný sčasti samostatne, sčasti formou spolupáchateľstva vo viacčinnom súbehu s pokračovacím zločinom poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, 37 – ročný Vladimír M. a 49 – ročný Ludvík N., občania Českej republiky, za pokračovací zločin subvenčný podvod spáchaný formou spolupáchateľstva.
Obvinený 50 – ročný Tony T. v období od mája 2020 do decembra 2021 podal prostredníctvom elektronickej schránky spoločnosti, v ktorej bol konateľom, žiadosť o poskytnutie paušálneho príspevku na úhradu časti mzdových nákladov zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb zasiahnutého mimoriadnou situáciou v čase pandémie ochorenia Covid-19.
Podávanie elektronických výkazov
Finančné prostriedky, ktoré žiadal, bolo možné čerpať výlučne na zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. V období od mája 2020 do septembra 2020 predkladal žiadosti o príspevok a predstieral existenciu zamestnancov v pracovnom pomere aj napriek tomu, že jeho spoločnosť nemala deklarované počty.
Pre kontrolu nad žiadosťami si v období od 15. októbra 2020 do 2. decembra 2021 zabezpečil Vladimíra M. a Ludvíka N. na podávanie elektronických výkazov pre priznanie finančného príspevku podpísané ich zaručeným podpisom adresované Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorých aj naďalej nepravdivo deklarovali existenciu zamestnancov.
Týmto konaním boli od mája 2020 do decembra 2021 obvinenému Tonymu T. vyplatené finančné prostriedky štátom vo výške 3 336 896 eur. V prípade preukázania viny pred súdom hrozí obvineným trest odňatia slobody na tri až 9,5 roka.