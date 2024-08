My na stovke sme príliš súťaživí. Zlatá medaila by sa nemala deliť, vraví strieborný Thompson

Ak by sa na olympijských hrách vyhlásila kategória „Najsklamanejší športovec„, veľký ašpirant by bol Kishane Thompson. Dvadsaťriročný Jamajčan mal v nedeľu večer na Stade de France takmer isté zlato v šprinte na 100 m, vo finále viedol počas takmer celej dĺžky trate, ale do cieľa vpadol spoločne s Američanom Noahom Lylesom.

Obom pri mene zasvietil čas 9,78 s, ale na určenie víťaza bolo potrebné ich výkony prerátať na tisíciny sekundy. Lyles napokon vyhral o 5 tisícin: 9,784 vs. 9,789. Tento výsledok letí do histórie ako najmenší rozdiel medzi prvým a druhým v histórii olympijského šprintu na 100 m.

„Som trochu sklamaný,“ vyhlásil Thompson.

„Ale zároveň aj šťastný. Budem to brať tak, ako to je, a budem pokračovať ďalej, aby som sa vedel zlepšiť,“ dodal.

Príliš ambiciózni

Vzhľadom na minimálny rozdiel v cieli logicky padla aj otázka, či by nebolo lepšie udeliť dve zlaté medaily šprintérom, ktorí v stotinách sekundy dobehli navlas rovnako. Napríklad na OH v Tokiu sa pred tromi rokmi dočkali zlata dvaja výškari – Talian Gianmarco Tamberi a Mutaz Essa Baršim, ktorí skákali na pokusy úplne rovnako.

Odpoveď Thompsona bola zaujímavá.

„My na stovke sme príliš súťaživí a to bez urážky voči iným disciplínam atletiky. Sme príliš ambiciózni na to, aby sme sa podelili o zlato s niekým iným,“ vyslovil sa Jamajčan.

Nezvládnutá koncovka finálového behu

Thompson veľmi chcel nadviazať na éru fenomenálneho Usaina Bolta z rokov 2008, 2012, 2016, počas ktorej získal osem zlatých olympijských medailí na 100, 200 aj 4 x 100 m. Faktom je, že pred tromi rokmi v Tokiu sa nikto z Jamajčanov na stovke nedostal ani na pódium a teraz má Thompson striebro.

Pri hľadaní dôvodov, prečo nezvládol koncovku finálového behu, zauvažoval takto: „Možno som mal byť trpezlivejší, aby som si ešte chvíľu udržal potrebnú rýchlosť. Viem, že Jamajka túžila po zlatej medaile. Každý má rád víťazov a veľa ľudí ma bude porovnávať s Bolton. Ten však bol len jeden.“

Historicky tesné víťazstvo

Thompsona a Lylesa vo finále od seba delili ďalší dvaja šprintéri, čiže nemali úplný prehľad o tom, ako bežia. Z dráh číslo 4 a 7 na seba nedovideli. Lyles však vyštartoval slabšie a ešte v polovici trate mu patrila iba šiesta pozícia.

Postupne sa však dral dopredu a napokon z toho bolo historicky tesné víťazstvo. Keď sa spolu s Thompsonom po dobehu dívali na stotinkové či tisícinové rozuzlenie na výsledkovej tabuli, známemu americkému šoumenovi nebolo všetko jedno.

„Myslel som si, že Thompson to dal a má zlato. Dokonca som mu povedal: ‚Bro, myslím si, že ten veľký pes je tvoj.´ A potom sa objavilo na tabuli ako prvé moje meno a povedal som si: ‚Och, môj bože, som úžasný‚,“ skonštatoval Lyles.

Slabá náplasť

Thompson vstúpil do finále stovky s najlepším výkonom sezóny 9,77, a tak to aj zostalo, lebo žiadny z finalistov tento čas nevylepšil. Pre Jamajčana je to však slabá náplasť, že zostal na čele tohtoročných tabuliek.

„Bolo to tak blízko, tak blízko… Som však vďačný za všetko, čo sa stalo a chcem k tomu pristúpiť pozitívne,“ uzavrel Thompson.