Mufasa: Levi kráľ prináša posolstvo pevnej rodiny

Postavu Mufasu si už dlho ctia diváci na celom svete. Pôvodne ju oživil ikonický James Earl Jones v animovanom filme z roku 1994, a potom opäť vo verzii z roku 2019. Mufasa predstavoval dokonalú otcovskú postavu, vzor, poradcu a vodcu. Mufasa: Leví kráľ konečne prichádza do kín opäť, na Slovensku už od 19 decembra.

Vo filme Mufasa: Leví kráľ šaman Rafiki mladému levíčaťu Kiare, dcére Simbu a Naly, sprostredkuje legendu o Mufasovi. Legendu o tom, ako mladý lev prevzal vládu nad Levím kráľovstvom a stal sa obľúbeným vládcom všetkých. Predstaví osirelé levíča Mufasu, ktoré je stratené a osamelé, až kým nestretne priateľského leva Taka, následníka levieho trónu. Toto náhodné stretnutie odštartuje rozsiahlu cestu neobyčajnej skupiny nešťastníkov, ktorí hľadajú svoj osud – ich putá budú podrobené skúške, keď budú spolupracovať, aby sa vyhli hrozivému a smrtiacemu nepriateľovi.

Režisér Barry Jenkins povedal: „Keď sa v Levom kráľovi Mufasa pozrie do neba a vidí všetkých veľkých kráľov, akosi prirodzene predpokladáme, že sa všetci jednoducho narodili veľkými. Tento film som vnímal ako príležitosť skutočne zakoreniť Mufasu – ukázať, že sa nenarodil dokonalý. Nenarodil sa bohatý. Nenarodil sa vyvolený. Bol len stvorením s rodinou, ktorý o ňu prišiel. Potom mu viera, šťastie a náhoda dali novú rodinu, od ktorej sa učil a ktorú si vybudoval. Nič mu nebolo dané – všetko si zaslúžil učením, zjednotením s prostredím, starostlivosťou o druhých.“

Film Mufasa: Levi kráľ spája techniky hraného filmu s fotorealistickými počítačom generovanými obrazmi. Zachytáva bohatstvo a rozmanitosť africkej krajiny. Vizualita je ohromujúca a lokality ukazuje tak, ako nikdy predtým – dokonca aj so zasneženými scénami. Keď Barry Jenkins odštartoval svoje úsilie o film Mufasa: Leví kráľ v roku 2020, mal víziu. „Vzhľad filmu bol pre mňa veľmi dôležitý,“ povedal. Samozrejme, pri stvárnení Afriky chceli byť tvorcovia veľmi realistickí, no v dôsledku vrcholiacej koronavírusovej pandémie nemohli na lokácie vycestovať osobne. Využili preto služby virtuálnej reality. „Afrika je obrovský kontinent, s najrôznejšími druhmi krajiny,“ povedal produkčný dizajnér filmu Mark Friedberg. „Zdalo sa, že príbehu najviac vyhovuje cesta z južnej časti Afriky smerom nahor, kde sa končí na východnom pobreží kontinentu, v Keni a jej okolí. Začali sme pri Botswane. Je to rovina, absolútne tropická, exotická a veľkolepá. Je celá o tráve, horizonte, kráse a živote v hojnosti pre mnohé druhy. Je to určite jedna z najpozoruhodnejších krajinných a topografických oblastí, aké poznám.”

Pomocou techník, ako je fotogrametria a ručné sochárstvo, umelci starostlivo vytvárali pláne, kaňony a lesy, pričom prepracovali každý detail od skál až po steblá trávy. Krajiny boli vytvarované a obohatené o rieky, stromy a rastliny. „Kľúčovým krokom v procese bola optimalizácia vykresľovania týchto rozsiahlych prostredí,“ povedala vedúca MPC VFX Audrey Ferrara. „Aby sme zvládli rozsah týchto obrovských prostredí, oveľa väčších ako v predchádzajúcom filme Leví kráľ, museli sme vyvinúť nové nástroje na zvýšenie efektivity. Krajiny sa stali neoddeliteľnou súčasťou rozprávania o Mufasovej ceste a slúžili ako geografické, tak aj duchovné pozadie.“

Nakoniec sa Mufasov svet rozprestiera na ploche 277 kilometrov štvorcových, čo je približne veľkosť Salt Lake City v Utahu.

Súčasťou diela je, samozrejme, hudba, od ktorej po prvom filme Leví kráľ všetci veľa očakávali. „Hudba z Levieho kráľa bola vždy ikonická,“ povedal režisér. „Berie si západnú hudbu, tvorbu Eltona Johna, a spája ju so zvukom Afriky, čo bolo pre mňa veľmi dôležité. Lin-Manuel Miranda to naozaj prijal a pochopil.“ Súčasťou filmu je tak 7 úplne nových piesní z Mirandovej dielne.

Film Mufasa: Leví kráľ prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 19. decembra.

