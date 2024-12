Mladí Slováci vyzlečení donaha! Fíni im nasúkali šesť gólov a nedostali ani jeden

Dve víťazstvá proti Nemecku (3:1 a 4:1) pozitívne naladili slovenských hokejistov v príprave pred majstrovstvami sveta do 20 rokov v Kanade. Prišiel však tretí prípravný duel proti Fínom a v ňom poriadna facka.

Mladí Slováci podľahli severanom 0:6 (0:4, 0:0, 0:2) a to už aj hrali aj so zámorskými posilami s výnimkou predpokladaného lídra tímu Dalibora Dvorského. Už necelých 21 hodín po konci stretnutia v Cornwalle čaká na Slovákov posledný prípravný zápas pred štartom MSJ, v noci na nedeľu od 01.00 h bol v Kingstone na programe duel proti USA.

„Zápas s Fínskom nám dal veľa informácií. Sme za ne vďační. Stretnutie nám ukázalo úroveň majstrovstiev sveta, vieme, kam sa musíme dostať. Ako každý rok, aj teraz nás prípravný zápas pred šampionátom vyzliekol donaha. Bola to potrebná lekcia,“ zhodnotil tréner SR 20 Ivan Feneš na webe hockeyslovakia.sk.

Ak by mala prvá tretina figurovať v učebnici ako hrať hokej na vrcholnej úrovni, Slováci by tú stránku mali vytrhnúť a spáliť. Slovenskí mladíci inkasovali už z prvej strely na bránku, po necelej polminúte od úvodného buly sa presadil Kiiskinen. Počas celého dejstva mali problém vrátiť sa k svojej hre.

Zato Fíni naplno ukázali svoje prednosti. Boli aktívni pri hre v útočnom pásme, posielali puky na Urbana a boli efektívni. Do konca prvej tretiny pridali ešte ďalšie tri presné zásahy v podaní Kiviharjuho, Vesterinena a Alasiurua. Aj Slováci mali šance na skórovanie. Dvakrát sa do dobrej príležitosti dostal Pobežal, raz sa natlačil pred bránku aj Pekarčík, ale fínsky brankár Rimpinen zostal neprekonaný.

V druhej tretine gól nepadol, blízko k nemu mali oba tímy. Fíni mohli zvýšiť na 5:0, kombinačnú akciu ale nezakončili s dostatočnou razanciou a Urban zaľahol puk na bránkovej čiare. Na druhej strane sa mohla ujať strela Pobežala v prečíslení dvoch proti jednému, mierený puk sa obtrel o žŕdku fínskej bránky. Brankára súpera podržala aj v závere druhej tretiny pri slovenskej presilovke. Tentoraz zverenci trénera Feneša vykombinovali Fínov, no Klečka z prvej pred prázdnou bránkou trafil iba do žŕdky.

„Zápas bol pre nás veľká lekcia. Ukázal nám, v čom sa máme zlepšiť, ale možno aj to, v čom sme silní. Nemôže nás len tak rozhodiť, že dostaneme gól z prvej strely na bránku. V presilovkách sme mali pár šancí, ale nedali sme z nich góly. Určite musíme do ďalších zápasov zlepšiť úvod a nenechať sa zaskočiť rýchlymi gólmi,“ uviedol Lukáš Klečka, útočník švédskeho tímu Södertälje, na webe SZĽH.

V tretej tretine sa ešte dvakrát presadili Fíni zásluhou Halttunena a Kangasa a stanovili konečné skóre na 6:0. Boli dominantní počas celého stretnutia, strelecky výrazne aktívnejší a zaslúžene triumfovali. V 49. min po šiestom góle Fínov Slováci vymenili brankárov. Samuela Urbana vystriedal Michal Prádel.

„Bezpodmienečne treba zlepšiť vstup do zápasu. Hneď po úvodnom buly prišli individuálne chyby. Začali sme hrať v emóciách a nie v systéme a tam sa to celé začalo. Zajtra nastúpime proti tímu USA, ktorý je favorit na zisk titulu majstra sveta. Bude to veľká škola pre nás,“ dodal tréner Ivan Feneš.