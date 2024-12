Prievan v kabíne Slovenska. Šesť hráčov odišlo, osem prichádza vrátane Pekarčíka a Štrbáka

Šesť hráčov končí a osem prichádza! Taký je hokejový život a momentálne si obmenou kádra prechádzajú slovenskí mladíci pripravujúci sa v Kanade na majstrovstvá sveta do 20 rokov. Po druhom víťaznom prípravnom zápase proti Nemcom (3:1 a 4:1) urobil trénerský štáb očakávaný rez kádrom.

Tím opustilo šesť hráčov ­­– brankár Lukáš Fürsten, obrancovia Andrej Fabuš, Leo Eperješi a útočníci Theo Kiss, Andreas Straka a Stanislav Gron. Opačný smer nabral 17-ročný útočník Tobias Tomík, ktorý letí do Kanady zo Slovenska a zabojuje o účasť na majstrovstvách sveta.

Už v nedeľu v Monctone sa pridal k výprave draftovaný útočník do NHL Juraj Pekarčík. V priebehu pondelka, najneskôr utorka – z dôvodu meškajúcich letov v Severnej Amerike – posilnia tím brankár Samuel Urban, obrancovia Luka Radivojevič, Richard Baran, ďalší draftovaný hráč Maxim Štrbák a útočníci Peter Císar a Daniel Jenčko.

„Šesť hráčov skončilo, priestor dostanú ďalší chalani, na ktorých sa veľmi tešíme. Náš tím naberá na sile. Teším sa, že všetci hráči sú zdraví. Nech všetci šťastne docestujú. Budú to pre nás veľké posily,“ povedal tréner Ivan Feneš na webe hockeyslovakia.sk.

Zlepšená forma a šanca

O miesto na svetovom šampionáte juniorov zabojuje aj 17-ročný útočník Tobias Tomík. Hoci v pôvodnej nominácii na záverečnú fázu prípravy nefiguroval, tréneri sa ho rozhodli povolať vzhľadom na zlepšenú formu z posledných zápasov v extralige v drese Trenčína a nedávnemu dvojzápasu osemnástky proti Česku.

„Doma na Slovensku som hovoril, že budeme sl edovať aj zápasy osemnástky a chlapcov, ktorí majú reálnu šancu zabojovať o majstrovstvá sveta. Tobias sa k nám pripojí a pevne verím, že urobí na nás taký dojem na ľade, že si vybojuje miestenku na šampionát,“ zdôvodnil Feneš.

Ešte proti Fínom a Američanom

Slováci sa v pondelok presunuli na letisko do Halifaxu, odkiaľ ju čakal let do Montrealu. Následne autobusový presun do Cornwallu. V meste na kanadsko-americkej hranici bude osem dní. Odohrá ďalšie dva prípravné zápasy, 20. decembra v Cornwalle proti Fínsku a 21. decembra v Kingstone proti USA.

„Šampionát sa nezadržateľne blíži. Našu formu potrebujeme doladiť. Chceme si prejsť presilovky, ktorým sme sa zatiaľ nevenovali z logických dôvodov – chýbali nám presilovkoví hráči pre šampionát. Od tohto týždňa už budeme pokope až na Dalibora Dvorského, ktorý sa pripojí 23. decembra,“ dodal Ivan Feneš.

Aktualizovaná nominácia

brankári: Alan Lenďák, Michal Prádel, Samuel Urban.

obrancovia: Milan Pišoja, Samuel Kupec, Jakub Chromiak, Adam Beluško, Peter Valent, Samuel Barcík, Tomáš Královič, Luka Radivojevič, Richard Baran, Maxim Štrbák.

útočníci: Matúš Vojtech, Tomáš Pobežal, Lukáš Klečka, Miroslav Šatan, Roman Kukumberg, Andrej Párička, František Dej, Adam Cedzo, Ján Chovan, Róbert Fedor, Tobias Pitka, Juraj Pekarčík, Daniel Jenčko, Peter Císar, Tobias Tomík, Dalibor Dvorský (pripojí sa 23.12.).