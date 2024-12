Ministerstvo vnútra rekonštruuje desiatky obvodných oddelení, aj okresných či krajských riaditeľstiev polície – FOTO, VIDEO

Ministerstvo vnútra SR momentálne rekonštruuje desiatky obvodných oddelení, ako aj okresných či krajských riaditeľstiev Policajného zboru.

Zrekonštruované pracoviská

Ako ďalej rezort informoval, policajtom čoskoro odovzdajú zrekonštruované pracoviská v Ružomberku, vo Vrútkach a v Príbovciach. Rekonštrukciou prechádzajú aj oddelenia v Rusovciach a Ružinov – Západ v Bratislave a tiež v Starom Smokovci, Drienove, Bardejove, Lipanoch, Lučenci a v Žiline. Obnovou tiež prejdú okresné riaditeľstvá v Bratislave, Považskej Bystrici, Nových Zámkoch a v Trnave.

Napríklad rekonštrukcia obvodného oddelenia polície v bratislavskom Ružinove zahŕňala výmenu hygienických zariadení, výmenu podláh, radiátorov, výmenu kuchynky pre zamestnancov, ako aj nové klimatizačné jednotky a servery.

Doplnené boli aj IT rozvody, video vrátnik a vybudovali sa určené priestory pre zadržané osoby. Pôvodné priestory oddelenia pritom podľa rezortu vnútra nespĺňali požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Nove osobné autá

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) zároveň odovzdal príslušníkom Policajného zboru do užívania 52 nových osobných áut, ktoré si prevzali policajti z útvarov kriminálnej polície v pôsobnosti krajských riaditeľstiev Policajného zboru Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Trnava, Trenčín, Žilina, Prešov a Košice.

„V obnove vozového parku chceme pokračovať aj v budúcom roku a bol by som veľmi rád, ak by sa nám to podarilo na kvartálnej úrovni, pretože aj vozový park ministerstva vnútra, respektíve Policajného zboru, už má morálny dlh, takže nielen v rekonštrukciách policajných staníc, ale aj v obnove vozového parku budeme pokračovať,“ zdôraznil minister.