Vstup na F1, aký mal Šutaj Eštok, nekúpite. Prečo bol na pretekoch v Abú Zabí aj exminister Borec?

Návšteva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na Veľkej cene Abú Zabí vzbudila rozruch. Témy sa hneď chytila opozícia, ktorá člena Ficovho kabinetu a predsedu strany Hlas-SD vôbec nešetrila.

Rezort už v pondelok vysvetlil, že minister si víkendovú cestu na posledné preteky tejto sezóny F1 platil sám, a to aj napriek tomu, že tam išiel na pozvanie prezidenta Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) Mohameda bin Sulajema a súčasťou cesty boli rokovania o spolupráci.

„So slovenským motoristickým športom sa prezident FIA zoznámil v októbri pri jeho oficiálnej návšteve. Už vtedy sa vyjadril, že sme kedykoľvek vítaní na všetkých vrcholných podujatiach FIA ako prejav úcty k postaveniu našej národnej federácie v štruktúrach FIA a za efektívne presadzovanie pravidiel FIA pri organizácii našich motoristických podujatí,“ vysvetlil prezident Slovenskej asociácie motoristického športu (SAMŠ) Dušan Koblišek v tlačovej správe, ktorú dostala agentúru SITA.

Šutaj Eštok mal „VIP lístok“

Pozvanie Šutaja Eštoka od prezidenta FIA prirovnal k tomu, ako keď šéf Medzinárodného olympijského výboru (MOV) pozýva na otvárací ceremoniál Hier predstaviteľov krajiny. „Vďaka diplomacii našej zástupkyne v štruktúrach MOV takéto pozvanie mávame rovnako pravidelne,“ doplnil Koblišek.

Ako sa Šutaj Eštok dostal do priestorov boxov? „Vstup do zóny pretekárskych tímov, promotéra F1 a FIA do boxov a v obmedzenom počte aj na predštartový grid, sa nedá kúpiť,“ vysvetlil šéf SAMŠ-u.

Strana Demokrati vo svojej kritike uviedla, že Šutaj Eštok mohol za lístok zaplatiť od 7- do 15-tisíc eur. Koblišek priznal, že sa dá zakúpiť VIP Paddock Club vstupenka a avizovaná cena je zrejme správna. „Sú to však dve oddelené zóny s dvomi turniketovými systémami a do každého sa vstupuje s inou elektronickou visačkou,“ ozrejmil.

Prezident FIA mal iba pár stretnutí

FIA mala podľa Kobliška pozvaných okolo 100 hostí a krátkych rozhovorov s delegáciami mal prezident FIA iba päť až sedem.

„Som rád, že sme mohli absolvovať 15 až 20 minútové spoločenské stretnutie a okrem známych tém vyjadriť aj vôľu hľadať nové cesty detskej dopravnej výchovy s využitím známych tvárí motoristického športu, pokračovať v spoločných úsiliách pri vývoji alternatívnych palív a podpore FIA kampane pre ochranu športovcov,“ uviedol Koblišek s tým, že na takéto stretnutie určite nepotrebuje žiadny predstaviteľ vlády jej splnomocnenie, a to, že ho hostiteľ pozve na štartový rošt, sa nemôže považovať za dar.

„Súčasťou pozvania nie sú hradené žiadne ďalšie cestovné a iné výhody, čo som ani neriešil a nemal som dôvod ani pátrať po tom, či bude pán minister na mieste v čase jeho voľna alebo iným spôsobom. Pozvanie sa naviac zabezpečovalo vo výraznom takmer dvojmesačnom predstihu, a tak sa iné pracovné povinnosti predpokladať určite nedali,“ reagoval Koblišek na ďalšie medializované informácie a kritiku opozície, že Šutaj Eštok nebol prítomný v pondelok v parlamente pri pokuse o jeho odvolanie z funkcie.

Prečo bol na pretekoch aj exminister Borec?

Koblišek tiež vysvetlil, prečo bol na pretekoch prítomný aj bývalý minister spravodlivosti Tomáš Borec. „Už takmer rok je v štruktúrach FIA zvolený ako člen Medzinárodného odvolacieho súdu (Court of Apeal) a som hrdý, že máme v tejto uznávanej inštitúcii po prvý raz v histórii aj nášho zástupcu a ak pripočítame jeho medzinárodné aktivity, tak jeho zvolenie do tejto inštitúcie nás môže iba tešiť,“ priblížil prezident SAMŠ-u.

Ako ďalej vysvetlil, na podujatie môže každý z nich kancelárii prezidenta FIA navrhnúť na pozvanie rovnako po dve osoby a Borec pozval svojich synov, ktorí majú pretekárske kartingové licencie.

„Ja osobne som túto možnosť v tomto roku využil trikrát – raz bol mojím hosťom predseda bezpečnostného výboru SAMŠ. Bolo pre neho výnimočné spoznať osobne vybavenie Safety a Medical Cars a aj riadenie bezpečnostných systémov pretekov F1. V druhom prípade to boli predstavitelia nášho najväčšieho partnera zo Slovakia Ringu a rovnako bolo aj pre nich mimoriadne užitočné vidieť zázemie takýchto obrovských pretekov,“ uzavrel Koblišek.