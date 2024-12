Michelko: Medzi Dankom a Huliakom konštruktívna debata nie je reálna – ROZHOVOR

Problém, ktorý vznikol odchodom Rudolfa Huliaka a ďalších dvoch poslancov z poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany (SNS), treba riešiť systémovo ich integráciou do koalície. Povedal to poslanec parlamentu z klubu SNS Roman Michelko v rozhovore pre agentúru SITA.

Smeráci s huliakovcami komunikujú

Michelko tiež zdôraznil, že sa o to nepostará šéf národniarov Andrej Danko, pretože jeho vzťahy s Rudolfom Huliakom sú už príliš narušené.

„Tam už sú vzťahy tak pokazené, že nejaká konštruktívna komunikácia nie je reálna, ale je reálna medzi premiérom Ficom a huliakovcami. Smeráci s huliakovcami komunikujú veľmi intenzívne a priateľsky. Oni si uvedomujú – a nakoniec to povedal jednoznačne aj premiér, že im treba dať nejaký podiel na moci,“ uviedol Michelko.

Zároveň dodal, že v parlamente nepodporia žiadny návrh opozície na odvolanie Huliaka z funkcií. „Revanš v žiadnom prípade nebude, nebudeme eskalovať napätie,“ zdôraznil.

Huliak už ministrom nebude

Ambície Rudolfa Huliaka podľa neho pramenia z predošlej dohody, že ak by sa Andrej Danko dostal v eurovoľbách do Európskeho parlamentu, uvoľnil by sa post podpredsedu parlamentu, na ktorý by som mohol presunúť súčasný minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) a envirorezort by pripadol Huliakovi, prípadne by sa stal podpredsedom parlamentu.

Poslanec Roman Michelko (vľavo) počas rozhovoru pre agentúru SITA. Foto: SITA.

„Táto kauzalita ale nenastala, lebo eurovoľby dopadli, ako dopadli. To znamená, že bola tam dobrá vôľa urobiť tieto dohody a vyjsť Huliakovi v ústrety, ale nebolo kde,“ hovorí Michelko.

Ako ďalej dodal, Huliak už ministrom nebude, lebo tým pádom by odišiel z parlamentu a oslabil by silu koalície. Zároveň poznamenal, že nerozumie tomu, prečo sa Huliakova frustrácia prejavila teraz, pol roka od volieb do Európskeho parlamentu, podľa neho to nedáva logiku.

Skupina okolo Migaľa je „tekutá“

Spôsob, akým dal Huliak najavo svoju nespokojnosť, nazval Michelko provokáciou. Keď chcel doplniť do názvu klubu SNS aj Národnú koalíciu, mal to podľa neho v pokoji a vopred prejednať s Andrejom Dankom.

„V istom zmysle by dvojnázov nebol nelegitímny, ale nemohlo sa to riešiť tak, že pol hodinu pred tlačovkou dám informáciu a postavím pred hotovú vec. To je poníženie kolegu, poníženie partnera. To sa malo predjednať a nie tak, že prídem bez akýkoľvek dohody a urobím tlačovku. To je jasné, že takúto facku človek nemôže nechať bez odozvy,“ komentoval spor medzi Huliakom a Dankom Michelko.

Poslanci z Hlasu okolo Samuela Migaľa, ktorí už v Národnej rade SR nepodporili viaceré koaličné návrhy, by podľa neho dnes nemali vydierací potenciál, keby poslanci z Národnej koalície neboli „v štrajkovej pohotovosti“. Bez troch „huliakovcov“ má totiž koalícia len 76 poslancov namiesto 79. „Navyše, skupina okolo Migaľa je taká ‚tekutá‘. Raz je tam Ferenčák, raz tam nie je Ferenčák. Niekedy je s nimi Salitroš, niekedy nie je,“ poukázal Michelko.