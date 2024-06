Metro ROCK Line 2024 prináša nový pohľad na výstavbu rezidenčných štvrtí

20. a 21. júna 2024 sa v AquaCity v Poprade po 17-ty krát stretne komunita IT profesionálov, tento raz doplnená o špičkových odborníkov z real-estate. Spolu s odborným partnerom Slovenskou Komorou Architektov nám prinesie generálny partner Slovanet a Phillip nový pohľad na budovanie bytových domov a celých rezidenčných štvrtí.

To že samotná budova môže mať výrazne lepší vplyv na život obyvateľov bez veľkých investícií do technológií, nám priblíži mladá spoločnosť spod Tatier – Phillip a.s. Ako správne navrhnúť jednotlivé celky fyzickej a kybernetickej bezpečnosti, prepojiť energetické dáta aj za účelom ochrany majetku, alebo zvýšiť komfort bývania s dôrazom na vhodnú aplikáciu andragogiky a evanjelizácie o ekonomicky efektívnom bývaní, sú práve odlišnosti prístupu k obyvateľom nových obytných celkov.

Tohtoročná téma „ROCK“ má v spojení s konferenciou až tri významy. „ROCK“ ako základný kameň budov a miest, adrenalínový symbol dosahovania najvyšších cieľov v spojení s Tatranskými štítmi a nakoniec i štýl muziky, ktorý inšpiruje ľudí po celom svete. Preto na konferenciu prijali pozvanie nielen zástupcovia významných developerských projektov, ale i dobyvateľ a najvýznamnejší slovenský výškový horolezec Peter Hámor.

Foto: Metro ROCK Line

Partneri podujatia však svoje poznatky zaostria aj na iné témy, ako je napríklad voľba vhodného energetického mixu pri realizácii nových mestských častí, alebo stratégia pri výstavbe moderných zdravotníckych zariadení. Účastníci zároveň nazrú do budúcnosti trendov v rezidenčnom bývaní a najnovších technológií pre konvergenciu komunikačných sietí. Holandský futurista Arash Azami nám priblíži víziu boja proti energetickej chudobe, resp. ako prepojiť energetické zdroje a dosiahnuť ich dostupnosť pre všetkých ľudí na tejto planéte.



„Na základe skúseností z minulého roka môžem potvrdiť, že obnova medzinárodných vzťahov po „kovidovej pauze“ je cesta, ktorá pomáha nielen nášmu regiónu ale i samotnej Európe. Zakomponovanie nášho školstva a mládeže do tohto procesu je pre našu budúcnosť kľúčové. Ak prepojíte futuristov, vizionárov a inšpiratívnych ľudí s našou mladou generáciou, dopad na celú spoločnosť môže byť enormný.“ hovorí Ján Michlík, organizátor konferencie.

Kompletný program technologickej konferencie Metro ROCK Line 2024 a ďalšie dôležité informácie a fotky nájdete na internetovej stránke www.metroonline.sk.

Informačný servis