Matovičovo hnutie sa rozpadá, podľa politológa sa dá očakávať postupný odchod ďalších poslancov

Hnutie Slovensko Igora Matoviča sa rozpadá a dá sa očakávať postupný odchod ďalších poslancov k iným opozičným stranám. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Tomáš Koziak.

Hnutie Slovensko prišlo v parlamente v krátkom čase o dvoch poslancov. Koncom augusta odišiel z poslaneckého klubu Viliam Tankó a v stredu minulý týždeň hnutie oznámilo aj odchod Ľubomíra Galka. Obaja budú v pléne pôsobiť ako nezaradení poslanci.

Kým Viliam Tankó zatiaľ nepotvrdil vstup do žiadnej strany, Ľubomír Galko bude spolupracovať so stranou Demokrati, ktorá v jeho osobe získa zastúpenie v parlamente.

Nulový koaličný potenciál

„Na čele hnutia Slovenska je líder, „otec zakladateľ“, ktorý nie je akceptovateľný politický partner pre iné strany. A pokiaľ členovia jeho hnutia chcú mať nejakú politickú budúcnosť, tak ju nemôžu spojiť s Igorom Matovičom, pretože jeho koaličný potenciál je nulový,“ skonštatoval Koziak. Podľa neho je pravdepodobné, že tí poslanci, ktorí sú akceptovateľní pre iné opozičné strany, prejdú k týmto stranám.

„Igor Matovič zostane s pár vernými, pre ktorých toto bude labutia pieseň v politike, ako naznačujú aj prieskumy preferencií,“ podotkol politológ.

Je to predovšetkým o Matovičovi

Problémom hnutia Slovensko zároveň podľa neho je, že Igor Matovič nie je v rámci svojho hnutia nahraditeľný, pretože táto strana stojí na jeho osobe.

„Ak by odišiel, hnutie jednoducho končí,“ zhodnotil Koziak. Ako dodal, reputačný problém značky OĽaNO malo vyriešiť premenovania na hnutie Slovensko, tento krok však nevyšiel.

„Nepomohlo to, pretože to nie je o značke OĽaNO, ale je to predovšetkým o Igorovi Matovičovi,“ zdôraznil.

Úplne nová informácia

Hnutie Slovensko na margo odchodu Ľubomíra Galka z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ uviedlo, že Galko tento svoj krok oznámil predsedovi poslaneckého klubu Michalovi Šipošovi v stredu prostredníctvom SMS správy.

„Minulý týždeň médiá zverejnili informáciu o jeho chystanom vstupe do strany Demokrati. Bola to pre nás úplne nová informácia, o ktorej nemali tušenie ani jeho úplne najbližší kolegovia v poslaneckom klube. Následne nám iniciatívne osobne predseda strany Demokrati povedal, že v žiadnom prípade jeho strana nechystá žiadne takéto nepriateľské kroky voči hnutiu Slovensko,“ uviedol hovorca hnutia Matúš Bystriansky.

Vyjadrenie hnutia Slovenska sa nezakladá na pravde

Galko zároveň hnutiu podľa hovorcu oznámil, že ho predseda Demokratov Jaroslav Naď od začiatku roka prosí, aby odišiel z poslaneckého klubu a vstúpil k nim do strany.

„Kolegovi Galkovi prajeme všetko dobré, bez ohľadu na to, v ktorej strane tentokrát zakotví,“ dodal Bystriansky.

Naď stručne komentoval, že vyjadrenie hnutia Slovenska sa nezakladá na pravde.

„Realita bola určite iná,“ povedal.

Rokovania o ďalšej spolupráci

Strana Demokrati pre agentúru SITA uviedla, že rokuje s viacerými poslancami a poslankyňami Národnej rady SR o ďalšej spolupráci, ďalšie konkrétnosti však bude komunikovať až po finalizácii všetkých detailov. Ľubomír Galko na spoločnej tlačovej besede s Demokratmi povedal, že so stranou bude spolupracovať, zatiaľ však do nej nevstupuje.

„Dohodli sme sa, že v tejto prvej fáze budem pôsobiť ako nečlen. Ako sa vyvinie budúcnosť, ukáže až čas. Budem však plnohodnotne zastupovať záujmy strany Demokrati,“ uviedol.

Nebolo to zbrklé rozhodnutie

Dodal, že jeho odchod z hnutia Slovensko nebolo zbrklé rozhodnutie, ale zvažoval to celé leto.

„Mal som veľmi úprimný rozhovor s pánom Šipošom, ktorému som povedal všetko, čo cítim, položil som mu konkrétne otázky ohľadom budúcnosti a on mi ich zodpovedal. Aj toto prispelo k tomu, že som sa rozhodol k tomuto kroku,“ vysvetlil Galko a doplnil, že nemieni vyťahovať na verejnosť žiadne interné záležitosti zo svojho doterajšieho poslaneckého klubu.

Matovič verí, že jeho hnutie prežije

Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič komentoval odchod poslancov na Facebooku slovami, že je zaujímavé, že nikdy nikto od nich neodchádza v čase, keď sa im darí.

„Vo chvíľach, keď je ťažko, sa však charaktery začnú vždy hemžiť. A naše hnutie ťažké obdobie zažíva. Vládna mafia sa de facto dohodla s opozíciou a ich médiami, že nás úplne vytlačia na okraj. Lebo veľmi dobre vedia, že jediné hnutie, s ktorým by sa nikdy nedali dohodnúť korupčné špinavosti na úkor ľudí, sme my,“ napísal Matovič. Ako ďalej dodal, verí, že hnutie to napriek tomu prežije.

„Vždy radšej s menej ľuďmi, ale takými, o ktorých sa viete oprieť aj v ťažkých časoch,“ skonštatoval.