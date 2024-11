Martin na bielom koni neprišiel. Čo prinesú ďalší novembroví patróni počasia Katarína a Ondrej?

Martin na bielom koni neprišiel, len kde tu padlo pár snehových vločiek, v Košiciach sa objavilo priemyselné sneženie a meteorológovia vydávali výstrahy pred hmlou a poľadovicou. Aké však bude počasie ďalšie dni a čo prinesú ďalší patróni počasia, Katarína s Ondrejom?

Predpoveď počasia na štvrtok

Vo štvrtok je na Slovensku oblačno, zamračené a niekde aj hmlisto, iba vo vyšších polohách sa miestami očakáva zmenšená oblačnosť.

Ojedinele sa podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) môže vyskytnúť slabé sneženie alebo mrholenie s možnosťou tvorby poľadovice. „Nad našou oblasťou sa nachádza nevýrazné pole relatívne vyššieho tlaku vzduchu a vo vyšších hladinách ovzdušia sa nad strednou Európou spočiatku udržiava oblasť nižšieho tlaku,“ uvádza SHMÚ na svojom webe.

Najvyššia denná teplota dosiahne 0 až 5, v južnej polovici západného Slovenska miestami aj 8 a na horách vo výške 1500 m budú okolo mínus 2 stupne Celzia.

Aké budú teploty ďalšie dni?

V nasledujúcich dňoch teploty ešte o trochu stúpnu – v piatok, sobotu aj nedeľu na maximálne 10, v pondelok na 11 a v utorok aj stredu na 12 stupňov Celzia. Mínusové nočné teploty však podľa grafickej predpovede SHMÚ potrvajú pár dní a zmiernia sa až v budúcom týždni.

V piatok môže na severe ojedinele spadnúť pár snehových vločiek alebo sa vyskytne dážď so snehom, v nižších polohách mrholenie aj dážď. Počas víkendu sa zrážky neočakávajú a v plnej sile sa vrátia až v stredu 20. novembra.

Grafická predpoveď počasia SHMÚ na nasledujúcich sedem dní. Foto: www.shmu.sk

Bude v novembri viac snežiť?

Snehové vločky zatiaľ na Slovensku len poletovali, ale mínusové teploty už dovoľujú začať so zasnežovaním lyžiarskych svahov.

Meteorológ Peter Jurčovič v relácii Najlepšie počasie na TV Joj priblížildlhodobejšiu predpoveď počasia na 30 dní a toto obdobie ako celok má byť teplotne len v medziach dlhodobého priemeru a podobne aj z hľadiska zrážok.

Ako už predikoval SHMÚ, teploty v nasledujúcich dňoch mierne stúpnu. „V západnej Európe je výrazne teplejší vzduch a ten by sa mal dostať aj k nám, samozrejme bude to spojené aj s teplým frontom, ktorý by mal postupne prechádzať cez Nemecko a Poľsko až smerom nad naše územie,“ povedal Jurčovič.

Po oteplení Jurčovič očakáva jedno väčšie ochladenie, ale ako podľa jeho slov „zaberú“ ďalší novembroví patróni počasia, Katarína a Ondrej, sa ešte uvidí. Začiatok decembra by mal byť dosť premenlivý. „Z hľadiska nočných teplôt budú aj teploty nad nulou, aj pod nulou,“ uviedol k dlhodobej predpovedi.