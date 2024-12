MS v hokeji do 20 rokov sú za rohom a Slováci chcú prelomiť štvrťfinálové prekliatie. Aké majú šance? - VIDEO

Hokejové majstrovstvá sveta hráčov do 20 rokov sa nezadržateľne blížia. Ako obyčajne, konajú sa tesne po vianočných sviatkoch a sú na prelome rokov. Tento rok sa hrá v kanadskej Ottawe. Mesto poskytlo štadióny Canadian Tire Centre a TD Place Arena.

Ďalším zvykom je, že šampionát započne vo štvrtok 26. decembra, Slováci ho otvoria proti favoritom zo Švédska. V príprave sa naši postavili aj iným Severanom z Fínska, no podľahli im 0:6.

V základnej skupine B si tiež zmerajú sily so Švajčiarskom, Českom a Kazachstanom. Z pätice tímov postúpia najlepšie štyri do štvrťfinále. Rovnaká situácia bude aj v skupine A.

Okrem spomínaného duelu s Fínskom sa naši stretli aj s Američanmi, nestačili na nich 6:2. Predtým ešte dvakrát zdolali Nemcov, zo štyroch zápasov pred MS teda vyhrali presnú polovicu.

Boj o medaily

Cieľ je jasný – postup zo skupiny a následne sa prebiť cez štvrťfinále do bojov o medaily. To sa našim mladým hokejistom nepodarilo od roku 2015, keď vybojovali bronz po výhre nad „tromi korunkami“.

Dvakrát po sebe sa Slovákom sen rozplynul po neúspešnom predĺžení v boji o najlepšie kvarteto turnaja. Pred dvomi rokmi s Kanadou, naposledy so „Suomi“.

Toto povestné prekliatie chcú prelomiť práve teraz, keď v skupine skromne pomýšľajú aj na druhú, prípadne tretiu pozíciu s vidinou ľahšieho súpera vo štvrťfinále.

Faktor Dvorský

Draftová desiatka do NHL z minulého roka má zatiaľ skvelú polsezónu v Springfielde v nižšej zámorskej súťaži AHL a najmä má vzhľadom na svoj vek odohrané až tri svetové šampionáty tejto vekovej kategórie.

„Viem, aký má čaká hokej a tempo hry. Do každého zápasu musím dať všetko, lebo v nich rozhodujú maličkosti. Budem sa usilovať v tomto smere pomôcť aj mladým chalanom, nech to majú ľahšie. Musíme mať dobre rozdelené úlohy,“ priblížil Dvorský.

Hokejista, ktorý v aktuálnej sezóne AHL v 27 zápasoch nazbieral 21 bodov (11+10), verí, že do tretice už Slováci budú vo štvrťfinále úspešní.

„Stále si myslím, že máme kvalitu, aj keď sa o tomto tíme toľko nerozpráva. Sám mám v hlave rovnaké nastavenie ako pred rokom, možno aj vyššie. Chcem v Ottawe niečo dokázať,“ uviedol.

Skúsený a najmä hokejovo zručný mladík tvrdí, že ak sa mužstvo dostane do štvrťfinále, je možné všetko.

„Naše tesné prehry vo štvrťfinále posledných dvoch MSJ sú ukážka toho, že šampionáty sú o jednom zápase a v predĺžení to je o jedinom góle. Ak by nastala podobná situácia do tretice, pevne verím, že rozhodujúci zásah dáme my. Na druhej strane máme mnoho skúseností. Podobné situácie máme už “odžité“. Sme skúsenejší a chceme zabojovať o semifinále,“ doplnil Dvorský.

Priebeh šampionátu

Na turnaji si zahrá dokopy desať mužstiev rozdelených do dvoch skupín po piatich účastníkov. Hrať sa bude systémom každý s každým. Úvodná fáza bude trvať do 1. januára 2025 nášho času.

Zatiaľ čo prvé štyri celky v oboch skupinách čaká postup do štvrťfinále, posledné tímy si zahrajú o udržanie sa v tejto vekovej kategórii. Zdolaný štát zostúpi a nahradia ho Dáni.

Každý duel v play off sa hrá na jediný víťazný duel. Víťaza spoznáme 6. januára 2025 (v stredoeurópskom čase, pozn.).

Dominancia hokejových velikánov

Ostatných päť šampionátov vyhrali len zámorské celky – trikrát sa z titulu tešili Kanaďania a dvakrát Američania.

Túto hegemóniu prerušili Fíni v rokoch 2019, 2016 a 2014. Rovnako sa medzi týmito rokmi striedali s trofejou len štáty, ktoré majú kluby v najlepšej hokejovej lige sveta NHL.

Švédi naposledy turnaj ovládli v roku 2012, Rusi (tí túto vekovú kategóriu nehrajú od roku 2022, pozn.) o rok predtým a Česi ešte vtedy, keď ich súčasný káder nebol ešte na svete – pred 23 rokmi.

Celý priebeh šampionátu bude redakcia agentúry SITA mapovať, zápasy Slovenska prinesieme aj online.