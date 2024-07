Maďarsko si vzalo rekordnú pôžičku, od čínskych bánk a v tichosti

Maďarsko si na jar vzalo pôžičku vo výške jednej miliardy eur od troch čínskych bánk. Referuje o tom web Politico s odvolaním sa na údaje tamojšej národnej agentúry pre správu dlhu. Uvedená pôžička je najväčšia, akú si kedy Maďarsko vzalo.

Splatnosť tri roky

Prišla v čase rekordného nárastu verejného dlhu na 140 miliárd eur, 73,5 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) a rozpočtového deficitu 6,7 % HDP, pričom krajina nemá prístup k fondom Európskej únie pre spory s Bruselom.

Úver, ktorý poskytli China Development Bank, Export-Import Bank of China a maďarská pobočka Bank of China, bol podľa Politico plne vyčerpaný 19. apríla a musí byť splatený do troch rokov.

Prehlbovanie vzťahov

Zmluva o pôžičke umožňuje okrem iného financovať investície do infraštruktúry a energetiky, dodal web Politoco s odvolaním sa na vládnu agentúru.

Maďarsko o pôžičke neinformovalo. Odhalili ju až zverejnené údaje vládnej agentúry pre správu dlhu v lete. Ďalšie podrobnosti o úvere vrátane úrokovej sadzby a splátkového kalendára agentúra nezverejňuje.

Maďarsko aktívne prehlbuje svoje vzťahy s Čínou, čoho dôkazom je májová návšteva Si Ťin-pchinga v Budapešti, počas ktorej obe strany podpísali niekoľko dohôd o infraštruktúrnych projektoch.

Maďarský premiér Viktor Orbán v júli navštívil Peking aj počas svojej takzvanej „mierovej misie“.