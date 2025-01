Má schopnosti, vďaka ktorým dokáže zvrhnúť tyrana Pána Vládcu (Video)

„Zrodení z hmly je príbeh o tom, čo sa stane, keď prorokovaný hrdina, ktorý má zachrániť svet, zlyhá. A tak sa gang zlodejov rozhodne – radšej to urobme po svojom. Skúsime olúpiť temného Pána, podplatiť jeho armádu, potom vládu a ujsť so zvyškom peňazí,“ približuje svoj megahit Mistborn – Zrodení z hmly Brandon Sanderson v špeciálnom videu pre slovenských čitateľov. Nájdete ho nižšie.

Už tisíc rokov padá na impérium popol a nijaká rastlina nedokáže zarodiť. Vo svete, ktorému vládne krutý Pán vládca, sú skaaovia podradnou rasou, obyčajnými otrokmi, ktorí sa každé storočie pokúšajú o vzburu. A keď sa nádej stane už len spomienkou na neúspešné snaženie, z pekla pracovných táborov sa podarí uniknúť mužovi, ktorý sa to všetko rozhodne zmeniť.

Kelsier je polovičný skaa, a preto má schopnosť čerpať magickú silu z kovov, ktorá mu prepožičiava výnimočné vlastnosti. Sníva o zvrhnutí tyranského Pána vládcu a o svete, v ktorom by viac nebolo otrokov. No aj s pomocou tých najšikovnejších kriminálnikov je stále o krok pozadu.

Až kým nestretne Vin, mladé šestnásťročné dievča so schopnosťami, o akých sa nikomu ani len nesnívalo. S jej pomocou by mohli nad Pánom vládcom zvíťaziť, no ich plán sa už od začiatku zdá odsúdený na neúspech. A aj keby sa stal zázrak, je to len jedna bitka z mnohých, ktoré ešte treba vybojovať.

„Aha. To je ardium. Zlepšuje fyzické schopnosti, robí ťa silnejšou, schopnejšou odolávať únave a bolesti. Keď ho spaľuješ, reaguješ rýchlejšie a tvoje telo je odolnejšie.“ Vin sa skusmo pretiahla. Svaly sa jej nezdali väčšie, ale cítila ich silu. Nebolo to však len v jej svaloch – cítila to všade. V kostiach, mäse, koži. Siahla na svoju zásobu a cítila, ako sa zmenšuje.

Pozrite si EXKLUZÍVNE video od autora Brandona Sandersona:

Mistborn – Zrodení z hmly je originálne a detailne je premyslený svet mágie, alomantie, silných kovov a ich spaľovania, čo vám dáva rôzne schopnosti, napríklad silnejšie svaly, bystrejšie zmysly alebo schopnosť lietať.

Na strane druhej je to „ľudské“, výborne rozpracovaná psychológia postáv a vzťahov, dobre zvládnutá motivická stránka ich konania. Sanderson sa tak v pozadí zaoberá závažnými témami ako je boj proti útlaku, sociálna nespravodlivosť, viera a nádej.

Vypočujte si úryvok.

Číta Vlado Kobielsky:

Z anglického originálu Mistborn (A Dragonsteel Entertainment Book, USA, 2016) preložila Ivana Krekáňová.

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis