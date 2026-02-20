Liška pozná recept na Američanov: Pokúsime sa ich rozhodiť tak, aby im hra nechutila - FOTO

To, že je Slovensko v semifinále podujatia takéhoto rangu a s hráčmi NHL, je pre neho cťou – je tomu tak vždy, keď si oblečie národný dres.
Hokej štvrťfinále Slovensko - Nemecko na olympiáde
Radosť slovenských hokejistov po triumfe nad Nemeckom (6:2) vo štvrťfinálovom zápase na zimnej olympiáde. Miláno (Santa Giulia Ice Hockey Arena), 18. február 2026. Foto: SITA/AP.
Taliansko Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Taliansko

Slovenský hokejista Adam Liška je jedným z trojice vo výbere Vladimíra Országha, ktorý hrá v ruskej KHL. V štyroch zápasoch na zimných olympijských hrách v Taliansku nazbieral dva body za asistencie.

Okrem neho v nadnárodnej súťaži pôsobia aj útočník Adam Ružička (2+2) a obranca Martin Gernát (1+3). Výkonmi si teda miesto v reprezentácii zaslúžili a zastali.

Výhoda na strane Slovenska

Prvý menovaný hokejista pre portál sportweb.pravda.sk priznal, že zahrať si na ZOH je „parádna skúsenosť na veľkom turnaji s najlepšími hráčmi“. „Som šťastný, že sa nám takto darí. Hráme tímovo a ukazujeme dobrý hokej.“

To, že je Slovensko v semifinále podujatia takéhoto rangu a s hráčmi NHL, je pre neho cťou – je tomu tak vždy, keď si oblečie národný dres. „Je skvelé, že sme sa prebojovali do najlepšej štvorky. Keď už sme takto ďaleko, treba to dotiahnuť,“ uviedol Liška s tým, že kľúčom je kolektívny výkon.

„Ostatné tímy majú veľmi zručných, technických hráčov. Naša výhoda je to, že hráme jeden za druhého, držíme spolu a plníme si tímové úlohy. Niekto ich má ofenzívnejšie, iný defenzívnejšie.“

Rusi sledujú olympiádu

V Severstali Čeperovec má inú úlohu než v reprezentácii. Za Slovensko má viac defenzívnejšie povinnosti, hrá oslabovky, s čím počítal.

Jeho kluboví spoluhráči sledujú dianie na ZOH. „Ak teda stíhajú, pretože KHL nemá počas olympijských hier prestávku a niektoré stretnutia v lige a na olympiáde sa prekrývajú. Podporujú ma a držia mi palce,“ priznal 26-ročný útočník a uviedol, že takisto aj on sleduje, ako sa darí im.

Hokejový sviatok

Má aj recept na to, ako zdolať Spojené štáty americké. „Budeme musieť byť kompaktní v obrane, treba byť silní okolo bránky, pretože zámorskí hráči sú tradične dobrí v tomto priestore. Pokúsime sa ich rozhodiť tak, aby im hra nechutila. Aj na to máme v tíme vhodné typy,“ avizoval Liška.

Slováci počas jednotlivých duelov nevnímajú, že proti nim stoja hviezdy NHL, pretože sa sústredia na vlastný výkon.

„Zároveň platí, že rešpektujeme silu súpera. Pre nás všetkých to bude hokejový sviatok. Semifinále na olympiáde sa nehrá každý deň, navyše proti takému kvalitnému súperovi,“ doplnil s tým, že treba hrať zodpovedne, ale aj si to užiť a odovzdať maximum. Ak sa to podarí, môžu si vybojovať finále na olympijskom turnaji, čo by bolo historickým maximom v ére samostatnosti Slovenska.

