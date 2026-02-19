Stávkové kancelárie Slovákom proti USA neveria. Naši hokejisti sa chystajú zbúrať papierové predpoklady - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slovenskí hokejisti postúpili do semifinále turnaja na zimných olympijských hrách v Taliansku 2026. Podarilo sa im to druhýkrát po sebe. V Pekingu zdolali vo štvrťfinále Spojené štáty americké po samostatných nájazdoch, následne podľahli neskorším víťazom z Fínska, no v súboji o bronz zdolali Švédsko 4:0.
Slovákom sa to podarilo tretíkrát v histórii samostatnosti. Vo Vancouveri 2010 to bolo 4. miesto pre prehre s Fínskom. Teraz sa naskytla ďalšia šanca na premiérový postup do finále.
V ceste však stoja hráči USA, ktorí majú celý káder zložený z hviezd kanadsko-americkej profiligy NHL. Budú platiť papierové predpoklady alebo hokejisti spod Tatier urobia ďalšiu dieru do sveta?
Stávkové kancelárie Fortuna, Niké a Tipsport sa zhodujú v tom, že jednoznačným favoritom sú hráči USA. Kurzy na ich triumf sú vo výške 1,28 až 1,35. Remíza je ohodnotená od 6,20 do 6,80. Slováci sú outsidermi, na ich výhru si tipéri môžu vsadiť s číslami od rovných 6 do 8,80.
Šance na zlato
Pred turnajom boli najväčšími favoritmi na zisk zlatých medailí Kanaďania (kurzy 2,10 – 2,35), nasledovali Američania (3,15 – 3,30) a Švédi (6,50 – 7,20). Štvrtým adeptom na najcennejší kov boli Fíni (9 až 11). Pred Slovákmi boli ešte reprezentácie Česka, Švajčiarska a Nemecka. Slovenskí reprezentanti mali až ôsmy najvyšší kurz na šancu o šokujúce zlato (65-85). Za nimi nasledovali výbery Dánska, Lotyšska, Francúzska a Talianska.
Ako vyzerajú kurzy pred semifinále? Stále by zlaté medaily s najväčšou pravdepodobnosťou mali putovať do krajiny „javorových listov“ s kurzom 1,90 až 1,95. Potom sú druhými adeptami hráči USA (2,22 až 2,25) a nasledujú Fíni (rovných 12).
Až štvrtí sú Slováci, no hodnoty sa výrazne znížili oproti tomu, čo bolo pred začiatkom celého olympijského hokejového turnaja. Aktuálne v spomenutých stávkových kanceláriách jestvujú čísla vo výške od 17 do 18.
Ak by hokejisti spod Tatier získali bronzovú medailu, tak by šlo o prekvapenie s kurzom 2,55. Tipéri tam však nenájdu šancu na strieborný cenný kov.
Celková produktivita a v rámci Slovenska
V ponuke je však aj možnosť staviť si na Juraja Slafkovského. Ak by sa stal najlepším strelcom Slovenska na ZOH, tak by to bolo s kurzom 2,20. Nasleduje Dalibor Dvorský (2,70) a dvojica Pavol Regenda s Adamom Ružičkom (kurz 4).
Útočník Montrealu Canadiens zatiaľ na podujatí streli tri góly, rovnako ako mladá hviezda St. Louis Blues. Produktívnejší je však Košičan, má o bod viac – konkrétne sedem. Regenda a Ružička majú na konte štyri body za dva presné zásahy a dve asistencie.
Kanadské bodovanie vedie azda najlepší hokejista súčasnosti Connor McDavid z Edmontonu Oilers. Má 11 bodov za dav góly a 9 asistencií. Ak by ho Slafkovský predbehol, stalo by sa tak s hodnotou vo výške 30. Dvorský má číslo 40.
Prvé semifinále je na programe v piatok 20. februára o 16.40 h medzi Kanadou a Fínskom. Víťaz tohto duelu sa stretne v boji o zlato pri USA alebo Slovensku, ktorí na seba narazia v piatok o 21.10 h.
Zápas o tretie miesto je na programe v sobotu 21. februára o 20.40 h a finále v nedeľu 22. februára o 14.00 h. O niekoľko hodín neskôr je naplánovaný aj záverečný ceremoniál ZOH 2026, ktoré sa konajú v Taliansku.