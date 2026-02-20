Dvorského chváli aj kanadský spoluhráč zo St. Louis. Robí veci správnym spôsobom, vraví Parayko - FOTO

Pozitívne prekvapenie v slovenskom útoku je predmetom chvály spoluhráčov aj súperov.
Hokej štvrťfinále Slovensko - Nemecko na olympiáde
Slovenský útočník Dalibor Dvorský (vľavo) v súboji s Nemcom Parkerom Tuomiem (62) počas štvrťfinálového zápasu na zimnej olympiáde v Miláne. Foto: SITA/AP.
Dalibor Dvorský je strelec. Má to v DNA. Jeho tri góly a 6 bodov na ZOH v Miláne sú veľký prísľub do budúcnosti nielen pre slovenskú reprezentáciu, ale aj pre tím NHL St. Louis Blues.

„Má v sebe inštinkt strelca. Vie byť na správnom mieste a premeniť svoju šancu. Ak to takto bude robiť častejšie, má šancu aj na trvalejšie prerazenie v NHL. Počas olympijského turnaja ukazuje, že je na dobrej ceste,“ povedal o Dvorskom jeho spoluhráč v tíme Slovenska Šimon Nemec.

Obojsmerný center

Pred piatkovým semifinálovým zápasom proti Američanom absolvoval Dvorský dobrovoľný tréning a po ňom americkým médiám povedal:

„Myslím si, že som v útoku celkom dobrý. Najmä sa snažím veľa strieľať. Momentálne mi to ide aj preto, že moji skvelí spoluhráči mi pripravujú veľa dobrých šancí. Snažím sa byť nápomocný aj v obrane, dobrý obojsmerný center,“ povedal Dvorský.

V NHL zatiaľ nazbieral 15 bodov za 9 gólov a 6 asistencií zo 47 zápasov a na olympijský turnaj prišiel ako hráč s neveľkými skúsenosťami z profiligy. Zato v nižších zámorských súťažiach odohral toho o dosť viac.

Veľký potenciál

Vlani za Springfield v AHL 61 zápasov s 21 gólmi a predtým v Ontario Hockey League v drese Sudbury nastrieľal dokonca 45 gólov v 52 zápasoch. Jeho gólový potenciál je obrovský.

„Stále mu hovorím, aby strieľal a strieľal a stanú sa dobré veci. Som rád, že ukazuje svoj talent a možnosti. On nie je typ strelca, ktorý zažiari a potom zhasne. On má v sebe potenciál byť dlhodobo na solídnej úrovni. Nie príliš vysoko, ale ani nízko, taký dobrý štandard. Len nech ďalej robí svoju prácu, v ktorej je dobrý,“ vravel o 20-ročnom Dvorskom Martin Pospíšil, ktorý je rovnako ako jeho mladší spoluhráč zo Zvolena.

Bude ešte lepší

Obranca Erik Černák vravel, že je ohromený Dvorského hrou, vrátane jeho zručností v kruhu na vhadzovanie. „Už teraz je taký dobrý, že po návrate do NHL by mal dostať viac minút na ľade, aby bol ešte lepší. Jeho hra je komplexná a skvelá,“ povedal Černák na webe NHL.

Pochvala od Kanaďana

K Dvorského schopnostiam sa vyjadril aj jeho spoluhráč zo St. Louis Blues Colton Parayko.

„Je to chlapec, ktorý sa pripravuje správnym spôsobom. Vždy je pripravený hrať. Som rád, že sa mu darí a bude ešte lepší. Skvelé pre neho, som za neho vďačný a teším sa na ďalšie spoločné úspechy,“ povedal skúsený obranca Kanady na ZOH 2026.

Teší sa na St. Louis

Najmladší hráč slovenského tímu na ZOH cíti, že úspešný olympijský turnaj mu môže výrazne pomôcť v napredovaní v NHL.

„Mám viac sebavedomia a keď sa vrátim, budem motivovaný pomôcť svojmu tímu v NHL, Teraz som však stále v Miláne a máme pred sebou dôležité zápasy. To je teraz moja hlavná motivácia skoncentrovať sa na semifinále proti USA,“ dodal Dvorský.

