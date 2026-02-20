Slováci môžu písať históriu. Partia drží pokope, kolektív dokáže zdolať aj veľkých favoritov - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Celé Slovensko je na nohách. Dôvod je prostý – hokejoví reprezentanti sú na turnaji plnom hviezd NHL v semifinále. Po štyroch rokoch si opäť zahrajú o cenné kovy.
Slováci boli vo štvrťfinále talianskeho turnaja jemným papierovým outsiderom. Fanúšikovia diskutovali, či trojdňový oddych bude pre reprezentantov skôr výhodou alebo komplikáciou.
Dostali Nemecko na kolená
Faktom je, že úvod zápasu mali lepší Nemci, ktorí mali v nohách duel proti Dánsku. S pribúdajúcim časom však mužstvo trénera Vladimíra Országha získavalo potrebnú istotu. Nasledovalo galapredstavenie – presné zásahy Regendu, Kelemena, Okuliara a Dvorského dostali Nemecko na kolená.
Tretia tretina merania síl s Nemcami sa niesla v neúspešnej snahe súpera o zdramatizovanie duelu. Útok zabral, Černák s Fehérvárym boli v defenzíve bezkonkurenční a brankár Samuel Hlavaj opäť ukázal všetkým generálnym manažérom z NHL, že by si mali zapísať jeho meno.
Najlepším hráčom zostáva Slafkovský
Najlepším hráčom Slovenska na turnaji v Miláne a Cortine je zatiaľ útočník Juraj Slafkovský. Ten nazbieral v úvodných troch dueloch 6 kanadských bodov (3 góly a 3 asistencie). Najväčšou hrozbou bol aj proti Nemecku, no a v bitke o semifinále pridal nezištnú asistenciu na presný zásah Tomáša Tatara do prázdnej brány.
Chvália ho spoluhráči, protihráči a analytici z Európy, USA aj Kanady. Len 21-ročný útočník z Montrealu Canadiens potvrdzuje, že sa môže rovnať so svetovou elitou. Nečudo, že v bodovaní turnaja je pri menách ako McDavid, Crosby, Matthews či Celebrini.
Pochvalu si však zaslúži každý jeden hráč slovenského kádra. Národ je opäť na nohách. Cieľom hokejovej reprezentácie v Taliansku bolo štvrťfinále. Chlapci sú však hladní po ešte väčšom úspechu. A ten je na dosah.
Senzačný úspech
Slovenský výber pred štyrmi rokmi ukoristil senzačné bronzové medaily. Vtedy sa hralo bez hráčov z NHL. Teraz na turnaji nechýbali mená ako McDavid, Matthews, Pastrňák, Draisaitl, bratia Hughesovci či Tkachukovci.
Už len samotná účasť v semifinále je pre Slovensko obrovským a senzačným úspechom. Chlapcov v Miláne čakajú ešte dva zápasy, a teda dva pokusy o zaistenie si medaily, ktorá by mala ešte väčší cveng ako tá premiérová z Pekingu. O slovenskom triumfe na majstrovstvách sveta v roku 2002 hovoria ľudia aj po vyše dvoch dekádach. Ide totiž o definičný moment histórie hokeja na Slovensku.
Teraz v Miláne ide o ešte väčší turnaj, kde nechýbajú najlepší z najlepších. Buďte súčasťou zápasov, o ktorých budete s radosťou diskutovať ešte aj so svojimi vnúčatami.