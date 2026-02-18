Štvrťfinále Slovensko - Nemecko prinieslo aj mrazivý moment, Slafkovský ostal otrasený ležať na ľade - FOTO

Mrazivý moment zo štvrťfinálového zápasu Slovenska proti Nemecku, keď Juraj Slafkovský ostal ležať na ľade.
SITA Webnoviny
Hokej štvrťfinále Slovensko - Nemecko na olympiáde
Otrasený slovenský útočník Juraj Slafkovský po tvrdom narazení na mantinel nemeckými obrancami Moritzom Seiderom a Fabiom Wagnerom. Miláno (Santa Giulia Ice Hockey Arena), 18. február 2026 Foto: SITA/AP.
Taliansko Hokej Hokej z lokality Taliansko

Slovenský útočník Juraj Slafkovský bol v druhej tretine štvrťfinále proti Nemecku tvrdo dohraný na mantinel, keď si ho do „parády“ zobrali obrancovia Moritz Seider a Fabio Wagner. Jednotka draftu z roku 2022 zostala ležať na ľade, ale po chvíli putovala po vlastných na striedačku. Už s ľadom na krku potom útočník Montrealu Canadiens sledoval gól Miloša Kelemana, ktorým zvýšil vedenie Slovenska na 2:0. Ešte v prvej tretine sa Slafkovský krásnou otočkou uvoľnil cez nemeckého kapitána Leona Draisaitla.

Hokej štvrťfinále Slovensko - Nemecko na olympiáde
Slovenský útočník Juraj Slafkovský sa v prvej tretine štvrťfinálového zápasu proti Nemecku takto otočkou na modrej čiare uvoľnil cez kapitána Leona Draisaitla. Miláno (Santa Giulia Ice Hockey Arena), 18. február 2026. Foto: SITA/AP.

Hokej štvrťfinále Slovensko - Nemecko na olympiáde
Hokej štvrťfinále Slovensko - Nemecko na olympiáde
Hokej štvrťfinále Slovensko - Nemecko na olympiáde
Hokej štvrťfinále Slovensko - Nemecko na olympiáde
