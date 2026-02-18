Štvrťfinále Slovensko - Nemecko prinieslo aj mrazivý moment, Slafkovský ostal otrasený ležať na ľade - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Hokej na ZOH 2026: Kompletný program, výsledky a tabuľky skupiny (olympijský hokejový turnaj) - VIDEO, FOTO
Slovenský útočník Juraj Slafkovský bol v druhej tretine štvrťfinále proti Nemecku tvrdo dohraný na mantinel, keď si ho do „parády“ zobrali obrancovia Moritz Seider a Fabio Wagner. Jednotka draftu z roku 2022 zostala ležať na ľade, ale po chvíli putovala po vlastných na striedačku. Už s ľadom na krku potom útočník Montrealu Canadiens sledoval gól Miloša Kelemana, ktorým zvýšil vedenie Slovenska na 2:0. Ešte v prvej tretine sa Slafkovský krásnou otočkou uvoľnil cez nemeckého kapitána Leona Draisaitla.