Slafkovský a jeho spin-o-rama je hitom internetu. Kam ideš, mohol sa opýtať - VIDEO, FOTO

Slovensko vo štvrťfinále olympijského hokejového turnaja vyradilo Nemecko a v semifinále vyzve USA.
SITA Webnoviny
Hokej štvrťfinále Slovensko - Nemecko na olympiáde
Slovenský útočník Juraj Slafkovský sa v prvej tretine štvrťfinálového zápasu proti Nemecku takto otočkou na modrej čiare uvoľnil cez kapitána Leona Draisaitla. Miláno (Santa Giulia Ice Hockey Arena), 18. február 2026. Foto: SITA/AP.
Taliansko Hokej Hokej z lokality Taliansko

Kam ideš? Mohol sa Juraj Slafkovský v priebehu prvej tretiny štvrťfinále opýtať nemeckého kapitána Leona Draisaitla, keď sa cez neho na modrej čiare ešte za stavu 0:0 efektívnou otočkou uvoľnil.

Útočník Edmontonu, ktorý už v NHL prekonal magickú hranicu 1000 bodov, pôsobil v stredajšom zápase nervózne, viackrát sa dostal do slovnej výmeny s hráčmi Slovenska a komentoval aj rozhodnutia rozhodcov. V 35. minúte prihrával na gól Lukasovi Reichelovi, ktorým Nemci znížili stav na 1:4. Zverenci trénera Vladimíra Országha napokon zvíťazili 6:2 a v piatkovom semifinále vyzvú USA.

Draisaitl na olympiáde dosiahol bilanciu dva góly a päť asistencií, skóroval v úvodnom zápase Nemecka proti Dánsku a aj v osemfinále proti Francúzsku. Slafkovský je na turnaji už tiež sedembodový – strelil tri góly a pri štyroch má asistenciu, ale na rozdiel od nemeckého kapitána môže svoje štatistiky vylepšiť.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Štvrťfinále Slovensko – Nemecko

Fotogaléria k článku:

Hokej štvrťfinále Slovensko - Nemecko na olympiáde
Hokej štvrťfinále Slovensko - Nemecko na olympiáde
Hokej štvrťfinále Slovensko - Nemecko na olympiáde
Hokej štvrťfinále Slovensko - Nemecko na olympiáde
