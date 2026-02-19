Slafkovský a jeho spin-o-rama je hitom internetu. Kam ideš, mohol sa opýtať - VIDEO, FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Hokej na ZOH 2026: Kompletný program, výsledky a tabuľky skupiny (olympijský hokejový turnaj) - VIDEO, FOTO
Kam ideš? Mohol sa Juraj Slafkovský v priebehu prvej tretiny štvrťfinále opýtať nemeckého kapitána Leona Draisaitla, keď sa cez neho na modrej čiare ešte za stavu 0:0 efektívnou otočkou uvoľnil.
Štvrťfinále Slovensko - Nemecko prinieslo aj mrazivý moment, Slafkovský ostal otrasený ležať na ľade - FOTO
Útočník Edmontonu, ktorý už v NHL prekonal magickú hranicu 1000 bodov, pôsobil v stredajšom zápase nervózne, viackrát sa dostal do slovnej výmeny s hráčmi Slovenska a komentoval aj rozhodnutia rozhodcov. V 35. minúte prihrával na gól Lukasovi Reichelovi, ktorým Nemci znížili stav na 1:4. Zverenci trénera Vladimíra Országha napokon zvíťazili 6:2 a v piatkovom semifinále vyzvú USA.
Hokej: Slovensko spoznalo súpera. Kedy sa hrá semifinále proti USA? - FOTO
Draisaitl na olympiáde dosiahol bilanciu dva góly a päť asistencií, skóroval v úvodnom zápase Nemecka proti Dánsku a aj v osemfinále proti Francúzsku. Slafkovský je na turnaji už tiež sedembodový – strelil tri góly a pri štyroch má asistenciu, ale na rozdiel od nemeckého kapitána môže svoje štatistiky vylepšiť.