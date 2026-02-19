Slafkovský a po ňom nasleduje Dvorský. Najmladší člen kádra prekonal rekord Ovečkina na ZOH a vie, čo platí na USA - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Druhým najproduktívnejším Slovákom v olympijskom výbere je najmladší člen kádra Dalibor Dvorský. Len 20-ročný útočník nazbieral šesť bodov za tri góly a rovnomerný počet asistencií.
Pred ním je len Juraj Slafkovský, ktorý zaznamenal o bod viac – presadil sa trikrát a svojim spoluhráčom prihral na presný zásah celkom štyri razy.
Podarí sa Slovensku získať druhý cenný kov na ZOH? Surový pre SITA: Hráme výborne a sebavedomo - FOTO
Vylepší rekord?
Napriek tomu mladík púta pozornosť svojimi výkonmi. Pravidelne dostáva príležitosť aj v St. Louis Blues a všimol si to aj tréner národného tímu Vladimír Országh.
Trojica hokejistov Alexander Ovečkin (ZOH 2006) a Fíni Sami Vatanen a Olli Määttä (obaja ZOH 2014) nazbierali päť bodov na turnaji pod piatimi kruhmi, keď boli v pozícii nováčikov v NHL.
Tým, že má Dvorský na svojom konte už šesť bodov a ďalšie dve stretnutia pred sebou, tak tento rekord už stihol vyrovnať, prekonať a môže ho ešte aj vylepšiť.
„Hej, videl som to po zápase. Popravde som o tom pred stretnutím vôbec nevedel, až potom mi to poslali nejakí kamaráti,“ uviedol rodák zo Zvolena po dueli pre prítomných novinárov.
Teší sa, že prekonal aj Ovečkina, ale viac mu ide o tímový úspech. „Snažím sa vždy najmä pomôcť tímu a tieto individuálne veci potom prídu viac-menej samy. Tímový úspech je u mňa na prvom mieste,“ prezradil Dvorský.
Rozhodil Draisaitla pred zápasom so Slovenskom? Sekera ukázal súkromné správy s hviezdou NHL - FOTO
Vyviesť z rytmu
Čo sa týka najbližšieho súpera Slovákov USA, tak vie o ich kvalite. Vyzdvihol ich útok aj obranu a vie, že on so spoluhráčmi musia využiť šance, ktoré sa im naskytnú.
Ďalším receptom na úspech môže byť aj dohrávanie súbojov a tým pádom sa dostať protivníkov aj do hlavy. To by mohlo sebavedomých Američanov vyviesť z rytmu.
Stávkové kancelárie Slovákom proti USA neveria. Naši hokejisti sa chystajú zbúrať papierové predpoklady - FOTO
Príde Trump?
V Miláne sa v kuloároch hovorí o tom, že by sa mal na prípadné finále presunúť aj americký prezident Donald Trump. Samozrejme, iba v prípade, ak tam jeho krajania postúpia.
Zabrániť hlave štátu USA dostať sa do Talianska tak môžu slovenskí hokejisti prekvapivým triumfom nad veľkým favoritom. Na papieri sa však hrať nebude a Slovákom azda vyhovuje byť outsidermi.
Ak by Američania prehrali a hrali by „len“ súboj o 3. miesto, tak sa s najväčšou pravdepodobnosťou Trump do Európy presúvať nebude.