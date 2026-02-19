Slafkovský a po ňom nasleduje Dvorský. Najmladší člen kádra prekonal rekord Ovečkina na ZOH a vie, čo platí na USA - FOTO

Zabrániť prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi dostať sa do Talianska môžu slovenskí hokejisti prekvapivým triumfom nad veľkým favoritom.
Hokej na olympiáde: Slovensko - Fínsko
Fín Sebastian Aho (20) a slovenský útočník Dalibor Dvorský počas zápasu základnej B-skupiny na zimnej olympiáde. Miláno (Santa Giulia Ice Hockey Arena), 11. február 2026. Foto: SITA/AP.
Druhým najproduktívnejším Slovákom v olympijskom výbere je najmladší člen kádra Dalibor Dvorský. Len 20-ročný útočník nazbieral šesť bodov za tri góly a rovnomerný počet asistencií.

Pred ním je len Juraj Slafkovský, ktorý zaznamenal o bod viac – presadil sa trikrát a svojim spoluhráčom prihral na presný zásah celkom štyri razy.

Vylepší rekord?

Napriek tomu mladík púta pozornosť svojimi výkonmi. Pravidelne dostáva príležitosť aj v St. Louis Blues a všimol si to aj tréner národného tímu Vladimír Országh.

Trojica hokejistov Alexander Ovečkin (ZOH 2006) a Fíni Sami Vatanen a Olli Määttä (obaja ZOH 2014) nazbierali päť bodov na turnaji pod piatimi kruhmi, keď boli v pozícii nováčikov v NHL.

Tým, že má Dvorský na svojom konte už šesť bodov a ďalšie dve stretnutia pred sebou, tak tento rekord už stihol vyrovnať, prekonať a môže ho ešte aj vylepšiť.

„Hej, videl som to po zápase. Popravde som o tom pred stretnutím vôbec nevedel, až potom mi to poslali nejakí kamaráti,“ uviedol rodák zo Zvolena po dueli pre prítomných novinárov.

Teší sa, že prekonal aj Ovečkina, ale viac mu ide o tímový úspech. Snažím sa vždy najmä pomôcť tímu a tieto individuálne veci potom prídu viac-menej samy. Tímový úspech je u mňa na prvom mieste,“ prezradil Dvorský.

Vyviesť z rytmu

Čo sa týka najbližšieho súpera Slovákov USA, tak vie o ich kvalite. Vyzdvihol ich útok aj obranu a vie, že on so spoluhráčmi musia využiť šance, ktoré sa im naskytnú.

Ďalším receptom na úspech môže byť aj dohrávanie súbojov a tým pádom sa dostať protivníkov aj do hlavy. To by mohlo sebavedomých Američanov vyviesť z rytmu.

Príde Trump?

V Miláne sa v kuloároch hovorí o tom, že by sa mal na prípadné finále presunúť aj americký prezident Donald Trump. Samozrejme, iba v prípade, ak tam jeho krajania postúpia.

Zabrániť hlave štátu USA dostať sa do Talianska tak môžu slovenskí hokejisti prekvapivým triumfom nad veľkým favoritom. Na papieri sa však hrať nebude a Slovákom azda vyhovuje byť outsidermi.

Ak by Američania prehrali a hrali by „len“ súboj o 3. miesto, tak sa s najväčšou pravdepodobnosťou Trump do Európy presúvať nebude.

