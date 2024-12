Las Palmas pokazilo Barcelone 125. výročie založenia klubu. Vydiskutujeme si to, tvrdí tréner Flick – VIDEO

Futbalisti španielskeho klubu FC Barcelona majú za sebou „čierny november“ v domácej ligovej súťaži La Lige 2024/2025. Keď po dueli El Clásico a triumfe 4:0 mali pred Realom Madrid náskok šiestich bodov, pre mnohých boli hlavný favorit na prvenstvo v súťaži. Prešlo však niekoľko kôl a situácia sa zdramatizovala.

„Blaugranas“ v ostatných troch kolách získali iba bod a síce naďalej figurujú na 1. mieste, ale dlho to už nemusí platiť. „Barca“ má na konte 34 bodov a vedie o dva body pred druhým Atléticom Madrid (32).

Flick verí svojim hráčom

Na treťom mieste je majstrovský Real Madrid s 30 bodmi, ale s dvomi zápasmi k dobru oproti Barcelone a Atléticu. Ak „biely balet“ zvládne dve dohrávky vrátane nedeľňajšej doma proti Getafe, môže sa dostať do výhody.

„Naďalej verím v mojich hráčov,“ povedal podľa webu televíznej stanice ESPN tréner Barcelony Hansi Flick, ktorého mužstvo predtým v úvodných 12 ligových stretnutiach zaznamenali až 11 víťazstiev.

Barcelona v sobotu doma prehrala s UD Las Palmas 1:2. Súper z Kanárskych ostrovov jej tak prekazil oslavy 125. výročia založenia katalánskeho klubu.

Príčinou bolo slabé bránenie

„Máme dobré mužstvo. Zápasy ako dnešný sa občas pritrafia. Povedal som hráčom: ‚Žiadne výhovorky‘. Musíme pokračovať ako tím. Ak nehráme ako tím, niektorí hráči sú odpojení. Potom to nie je dobré. Vydiskutujeme si to,“ dodal Flick.

Prehra s Las Palmas prišla po remíze na ihrisku Celty Vigo (2:2), kde Barcelona viedla o dva góly, a po prehre na trávniku Realu Sociedad San Sebastián (0:1). Príčinou bolo hlavne slabé bránenie.

„Keď si pozriete, aké góly strelilo Las Palmas, určite to bolo o našich chybách. Nebolo to však len o obrancoch vzadu, všetko sa to začalo už vpredu. Sme veľmi sklamaní a musíme to akceptovať,“ skonštatoval Flick.