Lionel Messi: Je radosť pozerať sa na mladíkov v FC Barcelona

Hansi Flick prerobil FC Barcelona do súčasnej veľmi príťažlivej podoby. Kompliment nemeckému trénerovi katalánskeho giganta najnovšie zložil aj najlepší hráč histórie tohto klubu Lionel Messi.

Hrdosť na FCB

Argentínsky futbalový klenot, ktorý sa s FC Barcelona rozišiel so slzami v očiach pred tromi rokmi, vyzdvihol Flickovu odvahu postaviť hru na mladých hráčoch, často aj odchovancoch vlastnej futbalovej akadémie FCB.

„Som hrdý, keď vidím mužstvo, ktoré aktuálne hrá za Barcelonu a ako to tým mladíkom ide. Súčasná Barca je veľkolepá, radosť pozerať sa na to, ako hrá,“ povedal Messi v rozhovore pre katalánsku televíziu TV3.

Spomienka na svoje začiatky

Messi a ďalší členovia skvelého barcelonského tímu z jeho éry ako Andrés Iniesta a Xavi Hernández boli sami produktmi slávneho tréningového systému klubu. Lamine Yamal teraz vedie novú skupinu silných odchovancov svetoznámej akadémie La Masia.

„Stalo sa to aj vtedy, keď som prišiel do tohto klubu vo veku 13 rokov,“ povedal Messi a ďalej pokračoval:

„A deje sa to aj naďalej. Myslím si, že je skvelé, že tieto deti dostali za posledných pár rokov takéto šance. Keď im dáte príležitosť a vložíte do nich svoju dôveru, reagujú týmto spôsobom. Klub poznajú lepšie ako ktokoľvek iný a vedia, ako chce tím hrať. Dobré veci sa dejú rovnako ako za čias našej generácie a to je dobré.“

Xavi začal, Flick pokračoval

Ešte pred nástupom Flicka ku kormidlu to bol Xavi Hernández, ktorý naštartoval novú silnú éru mladých v FC Barcelona. Práve niekdajší skvelý stredopoliar dal šancu dnes už majstrovi Európy Yamalovi, keď mal iba 15 rokov. A tiež pootvoril dvere do A-tímu pre obrancu Paua Cubarsího a stredopoliara Fermina Lópeza.

Flick po odvolaní Xaviho pokračoval v tejto stratégii a urobil dobre. Dnes má FCB na čele tabuľky La Ligy náskok šiestich bodov pred úradujúcim majstrom a úhlavným rivalom Realom Madrid. A to už rok a pol nehrá na vlastnom štadióne Camp Nou, ale v dočasnom domove – Olympijskom štadióne Lluísa Companysa na Montjuicu.

Flick dal už v lete šancu viacerým mládežníkom na predsezónnom turné Barcelony. Na základe tejto skúsenosti našiel Marca Bernala, ktorý hral dobre na pozícii defenzívneho stredopoliara, až kým si po troch zápasoch neroztrhol predný skrížený väz v kolene a už v auguste mal po sezóne.

Veľké víťazstvá

Neskôr ho Flick nahradil o čosi starším Marcom Casadóom, ktorý sa tak ujal, že už má za sebou aj debut v španielskej reprezentácii. Počas troch mesiacov Flick umožnil debut v prvom tíme FCB dovedna štyrom mladíkom a Casadó spolu s Yamalom a Cubarsím boli aj pri nedávnych veľkých víťazstvách nad Realom Madrid (4:0) a Bayernom Mníchov (4:1).

„Je pre mňa česť, že tak pekne o nás hovorí najlepší hráč FC Barcelona v histórii a že stále sleduje, ako tím hrá a ako sa darí mladým hráčom. Dokazuje to, že Messiho srdce bude navždy patriť tomuto klubu. Pre mňa aj všetkých súčasných hráčov to znamená veľmi veľa,“ vyhlásil Hansi Flick.