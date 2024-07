Kultový sci-fi horor aj nové slovenské dokumenty. Cinematik prinesie filmové zážitky pre každého

Už o necelé dva mesiace v Piešťanoch otvorí svoje brány 19. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik. Filmoví fanúšikovia sa môžu tešiť na desiatky kvalitných filmov domácich a zahraničných filmárov, ktoré budú rozdelené do viacerých súťažných aj nesúťažných sekcií. Chýbať nebude obľúbená sekcia Za hranicou kultu, známa aj ako „polnočná”. Opäť pôjde o prehliadku filmov s desivou či provokatívnou tematikou, ktorým však nechýba ani humor a nadhľad. Milovníci dokumentárnych filmov by si zase nemali nechať ujsť súťaž Cinematik.doc. Prinesie výber toho najlepšieho, čo počas uplynulého roka priniesli slovenskí dokumentaristi a dokumentaristky.

Piešťany sa stanú od 10. do 15. septembra 2024 dejiskom MFF Cinematik už po 19. raz. Tým, ktorí tento obľúbený festival navštevujú pravidelne, určite netreba predstavovať sekciu Za hranicou kultu – jedinečnú prehliadku kultových aj nových filmov, ktoré spája spoločný motív či zápletka. Sekciu, ktorá tento rok ponesie podtitul O tele a premenách, otvorí ikonický Videodrom (1983) Davida Cronenberga. Hrdinom sci-fi hororu je Max Renn (James Woods), dramaturg pochybnej televíznej stanice, ktorý pri hľadaní nového materiálu narazí na Videodrom: pirátske vysielanie hypernásilného programu, slúžiaceho na trvalú zmenu vnímania divákov prostredníctvom poškodenia mozgu.

Na kultovku Davida Cronenberga budú môcť diváci nadviazať projekciou úspešnej prvotiny jeho syna Brandona Cronenberga. Antiviral (2012) sa odohráva v dystopickom svete posadnutom celebritami, kde 24-hodinové TV vysielanie kŕmi divákov intímnymi informáciami o aktuálnych hviezdičkách. Priblížiť sa svojim idolom fanúšikovia môžu napríklad aj tak, že sa dajú exkluzívne nainfikovať rovnakým vírusom, akým práve ich hviezdy trpia. Čo však, keď sa neznámym a smrteľným vírusom nechtiac nakazí zamestnanec takejto kliniky?

Foto: Cinematik

Ťažké časy prežíva aj Ruth (Alice Lowe), hrdinka britskej hororovej komédie Nenarodená pomsta (Prevenge, 2016). Po tragickej smrti partnera je jej útechou len spoločné nenarodené dieťa. Postupne však práve zo svojej maternice začína počuť mrazivé príkazy: Musí nájsť tých, čo zavinili smrť otca jej dieťaťa a nemilosrdne ho pomstiť. Blackout (2023) je zatiaľ posledným režisérskym počinom Larryho Fessendena, ktorého tvorbe venoval Cinematik sekciu Za hranicou kultu v roku 2021. Odohráva sa v ospalom mestečku na severe štátu New York, kde talentovaný, no alkoholom zničený maliar Charley (Alex Hurt) bojuje s desivou kliatbou: V noci sa mení na Vlkolaka a ráno len v útržkoch spomína na to, čo všetko vyvádzal.

K najnovším filmom v sekcii Za hranicou kultu patrí aj Šušeň (Booger, 2023) režisérky Mary Dauterman. Jeho hrdinku Annu (Grace Glowicki) po strate najlepšej kamarátky uhryzne kocúr zosnulej menom Šušeň, naštartujúc tak jej bizarnú a desivú premenu. Vo filme Tigrie pruhy (Tiger stripes, 2023) režisérky Amandy Nell Eu si zase dramatickou premenou prechádza 12-ročná Zaffan, považovaná v tradíciami zošnurovanej dedine, kde žije, za rebelantku.

Filmový festival Cinematik je tiež každoročne dejiskom súťaže nových filmov z dielne domácich dokumentaristov, ktoré vznikli v priebehu uplynulých mesiacov. V súťažnej sekcii Cinematik.doc sa o priazeň medzinárodnej poroty a divákov bude v rámci 19. ročníka festivalu uchádzať aj film Emília (2023), životopisný portrét herečky Emílie Vášáryovej, ktorý získal ocenenie Slnko v sieti pre Najlepší dokumentárny film. Tvorbu režiséra Jara Vojteka bude zase v súťaži zastupovať film Tretí koniec palice (2023) – sleduje osudy Rómov, ktorí sa z rôznych príčin dostali na okraj už tak marginalizovanej komunity, v ktorej žijú.

Foto: Cinematik

Ďalším zo súťažných titulov je Vtáčnik (2024) režisérky Evy Križkovej – film venovaný rovnomennej bratislavskej lokalite, jej obyvateľom, miznúcej biodiverzite a krehkej budúcnosti, ktorej udáva tón masívna výstavba. Lapilli (2024) je zase novinkou Pauly Ďurinovej, slovenskej filmárky pôsobiacej v Berlíne. Putujúc s kamerou rozmanitými skalnatými krajinami, filmárka sa vyrovnáva s náhlou smrťou svojich starých rodičov.

Svoj celovečerný debut Pokiaľ ja žijem (2024) v súťažnej sekcii Cinematik.doc predstaví aj dokumentarista Roman Ďuriš. Je príbehom mladého Dalibora, ktorý sa po návrate z väzenia stáva fakírom v putovnom cirkuse. Chrlenie a hltanie ohňa pred obecenstvom sa stáva metaforou jeho súboja s osudom a snahy prepísať svoj životný príbeh. Ďalšou novinkou premietanou na Cinematiku v rámci súťaže dokumentov bude Šedá zóna (2024) Daniely Meressa Rusnokovej. Film je intímnou spoveďou matky, ktorá sa vyrovnáva s traumou predčasného pôrodu a nepripravenosťou seba aj spoločnosti na nároky, ktoré takéto dieťa má na opateru. Film uvedie Cinematik v slovenskej premiére. V súťažnej sekcii Cinematik.doc však programový tím pripravuje aj ďalšie prekvapenia.

Ďalšie desiatky výnimočných filmových zážitkov budú na návštevníkov Cinematiku čakať v sekciách Cesty slávy, Čo dom dal, Výber umeleckého riaditeľa, DokMa, súťaži európskych hraných filmov Meeting Point Europe a ďalších. Akreditácie na 19. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik sú v predaji na oficiálnej stránke festivalu www.cinematik.sk.

